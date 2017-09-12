Эксперт прокомментировал отказ сетей кинотеатров показывать "Матильду"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Отказ сетей кинотеатров показывать фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя из-за угроз со стороны его противников понятен, однако этот вопрос можно было бы решить усилением мер безопасности во время показов, сообщил РИА Новости во вторник глава гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Кирилл Разлогов.

Ранее объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" режиссера Алексея Учителя из-за угроз безопасности. Накануне адвокат режиссера Константин Добрынин написал на своей странице в Facebook , что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

"Испуг киносетей, с одной стороны, понятен, а с другой, я на месте органов охраны правопорядка сделал бы все, чтобы предотвратить такие случаи", — сказал Разлогов.

Собеседник агентства подчеркнул, что "Матильда" уже стала культовой, так как запреты стимулируют интерес публики. "Поэтому ее невероятную популярность обеспечил этот абсолютно немотивированный скандал", — добавил он.

Ранее студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна студии бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин осудил нападение, подчеркнув, что это провокация, и предложил в целях безопасности обеспечить режиссера охраной.

Утром 4 сентября во входную группу киноконцертного театра "Космос", расположенного в центре Екатеринбурга, врезался автомобиль УАЗ. Возник пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров. По факту возбудили дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Также был задержан 38-летний подозреваемый, находящийся сейчас в больнице с ожогами. В СМИ появилась версия, согласно которой, мужчина устроил поджог, протестуя против фильма "Матильда". Однако следствие заявляло, что пока не установило причины, заставившие жителя Урала протаранить киноконцертный театр.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно". Он также подчеркнул, что дискуссия вокруг фильма Учителя возможна, но все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и будут пресекаться.