МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В шорт-лист литературной премии "Ясная Поляна" вошли шесть романов, в том числе произведения Ксении Драгунской, Олега Ермакова, Владимира Медведева, Валерия Попова, Андрея Рубанова и Германа Садулаева.

"У нас, как всегда, была тяжелая работа и очень непростой выбор, и у нас еще нет имени лауреата, мы действительно еще не знаем, кто из 6 финалистов станет лауреатом 12 октября", — сказал председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой на пресс-конференции во вторник.

В шорт-лист премии в номинации "Современная проза" вошли романы "Колокольников- Подколокольный" Ксении Драгунской, "Песнь тунгуса" Олега Ермакова, "Ты забыла свое крыло" Валерия Попова, "Заххок" Владимира Медведева, "Иван Ауслендер" Германа Садулаева, "Патриот" Андрея Рубанова.

Толстой рассказал, что в этом году впервые вручат приз в номинации "Событие", но лауреат еще не известен.

Литературная премия "Ясная Поляна" присуждается авторам, чьи произведения наследуют традиции классической литературы, и которые важно прочитать именно сейчас, потому что они определяют круг литературных тенденций настоящего времени.

В 2017 году премии исполняется 15 лет, и в честь юбилейного сезона ее структура была изменена. В этом году жюри выбирает лучшие художественные произведения в трех номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие".

Премия учреждена в 2003 году по инициативе музея-усадьбы Льва Толстого. В этом году премя вручается в номинации "Современная русская проза", призовой фонд составил 6,7 миллиона рублей. Победитель получит 3 миллиона рублей; номинанты короткого списка поделят между собой еще один миллион. Лауреат в номинации "Иностранная литература" получит 20 тысяч долларов, а премия переводчика составит 500 тысяч рублей.