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Культура

Фильм-победитель фестиваля "Окно в Европу" хотят выдвинуть на "Оскар"

13:3512.09.2017
(обновлено: 13:49 12.09.2017)
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© ВГИК-Дебют, 2017Кадр из фильма Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидовКадр из фильма Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
© ВГИК-Дебют, 2017

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Создатели картины "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" режиссера-дебютанта Александра Ханта планируют выдвинуть фильм на соискание премии "Оскар", об этом на пресс-конференции во вторник сообщил продюсер Федор Попов.

Церемония открытия ХХV фестиваля российского кино Окно в Европу в Выборге. 6 августа 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Названы победители ХХV фестиваля российского кино "Окно в Европу"
Фильм Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" стал лауреатом фестиваля "Окно в Европу" и Международного фестиваля в Карловых Варах. Главный герой картины сбегает от опостылевших жены и ребенка и встречает отца, алкоголика и уголовника в инвалидном кресле, которого никогда не знал. Он решает отвезти его в дом инвалидов. Режиссер-дебютант в иронично-драматичном ключе разбирает вечную проблему отцов и детей. Роли в нем исполнили известные актеры Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Андрей Смирнов и другие.

"Предварительный прокат у нас начнется 19 сентября в кинотеатре "Иллюзион". Это будет семь дней проката, чтобы мы имели возможность представить картину на рассмотрение Оскаровского комитета. Наряду со многими другими, она будет претендовать на то, чтобы представлять нашу страну на "Оскаре", — сказал Попов.

Подготовка к 88-й ежегодной церемонии вручения премии Оскар в Голливуде. Архив
© AFP 2017 / Robin Beck
Премия Американской киноакадемии "Оскар"
По слова продюсера, картина получилась не совсем артхаусной, поскольку на фестивале в Выборге она получила призы в разных категориях, не только Гран-при, а также многочисленные отклики зрителей. Телевизионная премьера фильма состоится на Первом канале.

Попов подчеркнул, что впервые на соискание "Оскара" будут претендовать две картины режиссеров-дебютантов — собственно, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта и "Теснота" Кантемира Балагова.

© Alexander Sokurov's Fund, 2017Кадр из фильма "Теснота"
© Alexander Sokurov's Fund, 2017
Кадр из фильма "Теснота"

"Я буду болеть за эти две картины именно потому, что они дебютанты. Дебютантам очень сложно выживать. Для нас — и для создателей, и для зрителей, это важно, важно, чтобы такие картины получали поддержку", — заключил Попов.

За что вручают Оскар
© Инфографика
За что вручают "Оскар"
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