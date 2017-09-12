Фильм-победитель фестиваля "Окно в Европу" хотят выдвинуть на "Оскар"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Создатели картины "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" режиссера-дебютанта Александра Ханта планируют выдвинуть фильм на соискание премии "Оскар", об этом на пресс-конференции во вторник сообщил продюсер Федор Попов.
"Предварительный прокат у нас начнется 19 сентября в кинотеатре "Иллюзион". Это будет семь дней проката, чтобы мы имели возможность представить картину на рассмотрение Оскаровского комитета. Наряду со многими другими, она будет претендовать на то, чтобы представлять нашу страну на "Оскаре", — сказал Попов.
Попов подчеркнул, что впервые на соискание "Оскара" будут претендовать две картины режиссеров-дебютантов — собственно, "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта и "Теснота" Кантемира Балагова.
"Я буду болеть за эти две картины именно потому, что они дебютанты. Дебютантам очень сложно выживать. Для нас — и для создателей, и для зрителей, это важно, важно, чтобы такие картины получали поддержку", — заключил Попов.