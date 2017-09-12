"Октябрь" из Поднебесной: выставка Цая Гоцяна открылась в Пушкинском музее

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Главные экспозиционные площади Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) превратились в гигантскую инсталляцию, осмысляющую столетие революции в России, в рамках выставки китайского художника Цай Гоцяна, вернисаж которой состоялся в понедельник.

Китайский художник Цай Гоцян долгое время жил в Японии, сейчас работает в США. Чаще всего он творит в технике пороховой живописи, а также осуществляет масштабные пороховые шоу. Он специально приехал в Москву задолго до открытия выставки, чтобы вместе с многочисленными волонтерами создать уникальные картины для выставки "Октябрь".

© Фото : АГН "Москва" / Андрей Никеричев Китайский художник Цай Гоцян во время предпоказа выставки "Цай Гоцян. Октябрь" в ГМИИ им. А.Пушкина, приуроченной к 100-летию революции 1917 года в России. 11 сентября 2017 © Фото : АГН "Москва" / Андрей Никеричев Китайский художник Цай Гоцян во время предпоказа выставки "Цай Гоцян. Октябрь" в ГМИИ им. А.Пушкина, приуроченной к 100-летию революции 1917 года в России. 11 сентября 2017

Эмоциональная выставка

Свои работы Цай Гоцян представляет в России впервые, поэтому к делу он, как всегда, подошел с размахом. Не только главные площади Пушкинского музея стали пространством для его работ: масштабная инсталляция под названием "Осень" во дворе полностью скрыла основное здание от глаз посетителей.

Эта огромная конструкция состоит из сотен детских колыбелек и колясок, внутри которых растут настоящие березы в кадках. Сейчас их листья уже пожелтели. Подвластные природе, они продолжат меняться, и в этом есть задумка автора.

"Колыбель — место, где зарождаются наши первые наивные мечты. Инсталляция "Осень" — это памятник мечтам человека о лучшей жизни и мавзолей общественных утопий", — рассказывают в Пушкинском.

На вернисаже в Итальянском дворике музея гостей приветствовали спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор музея Марина Лошак и сам Цай Гоцян.

© Фото : АГН "Москва" / Андрей Никеричев Посетители на выставке "Цай Гоцян. Октябрь" в ГМИИ им. А.Пушкина © Фото : АГН "Москва" / Андрей Никеричев Посетители на выставке "Цай Гоцян. Октябрь" в ГМИИ им. А.Пушкина

"Мы мечтали в течение двух лет о том, что нам удастся сделать на тему революции. Когда мы думали, что нам сказать на тему этой важной даты, то мы решили, что говорить об этом надо самым современным художникам, живым. Увидев и узнав все, что сделал Цай, мы поняли, что именно с ним мы должны войти в эту реку", — сказала Лошак.

По ее словам, работа, проделанная всеми причастными к выставке, была очень сложной, но невероятно интересной. "Мы сделали то, что мы хотели. Мы сделали очень эмоциональную, очень строгую выставку, которая заставит вас всех почувствовать нечто. Я надеюсь, что мы поразим вас", — подчеркнула директор музея.

Швыдкой признался, что завидует тем, кто выставку еще не видел, поскольку она принесла ему огромное удовольствие, которое он хотел бы пережить еще раз.

"Эта выставка — дань огромного уважения великой трагедии, которая принесла великую красоту. Это замечательный музейный проект, который свидетельствует о том, что русские и китайцы могут понять друг друга в каких-то фундаментальных ценностях, которыми мы живем", — сказал Швыдкой. Он подчеркнул, что экспозиция "Октябрь" станет важным этапом в культурных отношениях двух народов.

© Фото : АГН "Москва" / Андрей Никеричев Выставка "Цай Гоцян. Октябрь" в ГМИИ им. А.Пушкина © Фото : АГН "Москва" / Андрей Никеричев Выставка "Цай Гоцян. Октябрь" в ГМИИ им. А.Пушкина

Посвящение России

Цая Гоцяна на самом деле связывает с Россией не только продолжительная и очень плодотворная работа над экспозицией "Октябрь". Он признался, что с юных лет вдохновлялся творчеством русских художников, в частности, Исаака Левитана и Ивана Крамского.

"Я рос в далекой провинции, но на меня влияло русское искусство и культура. И особенно старательно я копировал картину "Неизвестная" Крамского, а лучшую копию подарил брату моей жены… Я помню, в молодости мы очень хотели подражать русским художникам, пытались воссоздать их картины", — сказал Гоцян. Кстати, его супруга также присутствовала на вернисаже. При трогательных воспоминаниях о годах юности она не смогла сдержать слез.

Экспозицию составляют двадцатиметровые полотна в трех техниках пороховой живописи — цветной, черно-белой и каллиграфической. Центральной частью выставки является трехчастная инсталляция под общим названием "Народ". Центр композиции — "Земля", символизирующая плодородную ниву, — представляет собой огромное поле колосьев, в центре которого вырезаны советские символы: серп, молот и звезды. Особенно хорошо разглядеть их можно в зеркале на потолке. По двум сторонам расположены пороховые картины черно-белая "Река" и яркий "Сад".

© Фото : АГН "Москва" / Андрей Никеричев Выставка "Цай Гоцян. Октябрь" в ГМИИ им. А.Пушкина © Фото : АГН "Москва" / Андрей Никеричев Выставка "Цай Гоцян. Октябрь" в ГМИИ им. А.Пушкина

Гоцян работает в необычной технике: все желающие смогут увидеть процесс создания пороховых картин на документальных кадрах при входе. Короткий ролик демонстрирует, как художник создает трафареты, накладывает их на полотна, засыпает порохом, укрепляет конструкцию и поджигает. Удивительно, но именно так появилась эта экспозиция — в подтверждение этого легкий запах пороха действительно витает в залах музея.

"Большое счастье для меня — иметь возможность поделиться и поблагодарить тот народ, который подарил мне основу для того, чтобы стать мастером. Нас объединяет похожая история, я хотел бы продолжать наш с вами диалог. Я посвящаю эту выставку России и русскому народу", — подчеркнул художник.

Кроме того, в экспозиции представлены другие, не столь масштабные, но не менее интересные работы, обращенные к русским художникам. Например, гости увидят "Селфи на фоне картины Ивана Крамского" и триптих "Малевич и красная звезда над Красной площадью", в котором Гоцян осмыслил главные супрематические произведения Казимира Малевича.

Выставка продлится до 12 ноября.