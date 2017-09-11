Много охраны, зрителей и эмоций: "Матильду" тепло приняли во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости, Светлана Задера. Первый в России предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда" прошел в понедельник во Владивостоке при беспрецедентных мерах безопасности. Фильм транслировался одновременно сразу в четырех залах кинотеатра "Иллюзион центр", все билеты были раскуплены за несколько дней до начала.

Повышенные меры безопасности



Посетителей кинотеатра досматривали охранники с металлоискателями, сотрудники службы безопасности также присутствовали в кинозалах. Журналистов, пришедших на показ, заставили подписать обязательство о неразглашении информации о фильме. Корреспондент РИА Новости посмотрела фильм и узнала впечатления зрителей.

Показ проходил вечером в "Иллюзион центре" сразу в четырех залах. По словам генерального директора сети кинотеатров "Иллюзион" Антона Алексеенко, всего было доступно около 500 билетов, которые были раскуплены за несколько часов. Цены на билеты было решено не повышать, в среднем билет стоил 350 рублей.

Журналисты начали собираться в кинотеатре первыми, за два часа до начала. Чуть позже пришли полицейские, которые следили за порядком, а затем и зрители. Посетители, которым не достались билеты, пытались перекупить их, однако ни в кинотеатре, ни в интернете билеты не перепродавали. Также в кинотеатре собрались посетители, которые не планировали увидеть фильм, а пришли посмотреть на акцию протеста против его показа.

"Меры безопасности мы проявили беспрецедентные. Сегодня с нами здесь работают, помимо всего состава работников кинокомплекса, повышенное количество сотрудников нашей службы охраны, также здесь полиция и другие органы безопасности", — рассказал журналистам Алексеенко.

За полчаса до начала фильма перед входом в залы встали охранники, которые ручными металлоискателями проверяли каждого зрителя. Фототехнику и видеокамеры нужно было сдать в камеры хранения, планшеты и телефоны разрешали оставить. Люди стали заходить в зал, образовалась небольшая очередь, но давки и конфликтов не было.

В зале во время сеанса также находились сотрудники службы безопасности.

Учитель призвал поддержать фильм



Алексей Учитель перед сеансом зашел в каждый из четырех залов и пообщался со зрителями.

"Я просто прошу поддержать фильм, даже если кому-то, может быть, что-то не понравится. Но поддержать надо. Предстоит еще очень широкий прокат в этой стране. Все должны знать, что вы пришли на фильм, никто здесь не стоял с ружьями и пистолетами и не пускал. Все это проходило нормально", — сказал режиссер перед показом фильма.

После фильма Алексеенко заверил, что никаких попыток сорвать просмотр фильма не было.

Запрет на разглашение



Журналистов местных и федеральных СМИ, которые хотели посмотреть фильм, но не успели купить билет, было так много, что для них выделили целый ряд в одном из залов. Чтобы попасть на него, нужно было подписать обязательство, по которому представитель прессы ограничивался в распространении информации о фильме до 25 октября.

Мнения зрителей



Согласно подписанному документу, сотрудникам СМИ нельзя разглашать и обмениваться информацией о фильме, также нельзя обсуждать его, комментировать и выражать личное мнение.

Зрители после показа фильма делились впечатлениями с журналистами и отмечали, что не увидели в картине ничего оскорбительного.

"Николай II тоже любил, обладал человеческими качествами и слабостями. Верил в любовь настоящую. Из-за нашей империи отдал в жертву свою любовь. Тут ничего оскорбительного нет", — сказал корреспонденту РИА Новости Дмитрий Околита.

Наталия Занегина отметила, что "фильм смотрится на одном дыхании". "Мне очень понравился фильм "Матильда" Алексея Ефимовича Учителя, прежде всего потому, что он прекрасен с точки зрения картинки", — сказала она.

"Видно, что очень тщательно подошли к подготовке костюмов и интерьеров. Как профессиональный историк могу сказать, что для меня Николай II в фильме абсолютно реалистичен, если судить по его дневникам, например. Считаю, что получился прекрасный фильм с интересным сюжетом и красотой во всем. Понятно, что для придания остроты сюжету использовали и художественный вымысел, но на то оно и кино", — добавила собеседница агентства.

Учитель после показа фильма признался журналистам, что волновался, как фильм воспримут первые зрители, но их реакция была ему приятна и он не увидел равнодушных среди выходящих из зала. Режиссер добавил, что видел девушек, которые выходили из кинотеатра со слезами на глазах.

Фильм Учителя о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II, выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Еще до премьеры фильм вызвал неоднозначную реакцию, в том числе критику со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской из-за того, что, по их мнению, созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.