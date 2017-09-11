Учитель прокомментировал поджог машины у офиса своего адвоката

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель назвал поджог автомобиля около офиса адвоката Константина Добрынина, представляющего его интересы, бандитизмом и безобразием.

Ранее адвокат Добрынин написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

"Это не моя, это его машина (адвоката — ред.). Это бандитизм, безобразие, пора уже находить этих людей, потому что это не первый случай. Я думаю, определенные органы должны этим серьезно заняться, чтобы это не могло повториться", — сказал Учитель журналистам после предпремьерного показа фильма "Матильда" во Владивостоке.

На вопрос, связывает ли он данный инцидент с фильмом, режиссер ответил утвердительно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал в понедельник поджог машины у офиса адвоката "уродливыми проявлениями" дискуссии вокруг ленты "Матильда", отметив, что вопрос профилактики и предотвращения "подобных экстремистских и хулиганских выходок" лежит в плоскости органов охраны правопорядка.

В понедельник жители Владивостока стали первыми зрителями "Матильды" в России. Также 11 сентября был намечен показ фильма в Москве, но в последний момент его отменили. По словам главы прокатной компании "Каро-Премьер" Алексея Рязанцева, копию "Матильды" не успели доставить из Владивостока в столицу, показ перенесен на 25 октября.

Картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Еще до премьеры фильм вызвал неоднозначную реакцию, в том числе критику со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской из-за того, что, по их мнению, созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Сами авторы картины призывали сначала ознакомиться с фильмом, а потом делать выводы.