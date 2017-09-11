Учитель рассказал о реакции посетителей предпремьерного показа "Матильды"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель после окончания предпремьерного показа фильма "Матильда" во Владивостоке рассказал, что никто из зрителей, выходящих из зала после просмотра картины, не назвал фильм плохим.

Показ "Матильды" прошел в кинотеатре "Иллюзион Парк" во Владивостоке в понедельник. Жители Приморья стали первыми зрителями картины в России.

"Полные залы, билеты раскуплены за 40 минут, выходят все — никто не сказал, что это плохо. Мне трудно говорить о своей картине, лучше вы скажите — успех это или нет", — сказал Учитель журналистам после окончания показа.

Он добавил, что видел, как многие девушки со слезами выходят из зала. "Это для меня самый главный показатель – среди тех, кто выходит, нет равнодушных. Это главное для меня как режиссера", — добавил Учитель.

"Всегда самое волнительное — это как воспримут зрители. Особенно первый показ. Конечно, приятно, что такая реакция", — добавил режиссер.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно".

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, в понедельник написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикреплённых к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Столичная полиция ведет проверку по данному факту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал поджог машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя "уродливыми проявлениями" дискуссии вокруг ленты "Матильда", отметив, что вопрос профилактики и предотвращения "подобных экстремистских и хулиганских выходок" лежит в плоскости органов охраны правопорядка.