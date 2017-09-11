На "Матильду" открыли предварительную продажу билетов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Открыта предварительная продажа билетов на фильм Алексея Учителя "Матильда", который выйдет в российский прокат 26 октября, сообщила пресс-служба фильма.

"Предварительную продажу билетов на самый ожидаемый российский фильм года открыла сеть кинотеатров "Люксор". В компании очень верят в коммерческий потенциал картины, именно поэтому впервые в истории российского проката предпродажи начались более чем за полтора месяца до релиза", — говорится в сообщении.

В понедельник жители Владивостока стали первыми зрителями "Матильды" в России. Также 11 сентября был намечен показ фильма в Москве, но в последний момент его отменили. По словам главы прокатной компании "Каро-Премьер" Алексея Рязанцева, копию "Матильды" не успели доставить из Владивостока в столицу, показ перенесен на 25 октября.

Картина посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Еще до премьеры фильм вызвал неоднозначную реакцию, в том числе критику со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской из-за того, что, по их мнению, созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. Сами авторы картины призывали сначала ознакомиться с фильмом, а потом делать выводы.