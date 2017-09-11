В московском кинотеатре объяснили, почему отменили показ "Матильды"

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Показ фильма Алексея Учителя "Матильда" в московском кинотеатре "Иллюзион" отменили из-за того, что копию фильма не успели доставить из Владивостока в столицу. Показ перенесли на 25 октября, когда картину зрителям представит сам режиссёр, сообщил РИА Новости глава прокатной компании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев.

Первыми в рамках тестового просмотра еще не завершенный вариант фильма увидели во Владивостоке. Показ начался в 20.30 (13.30 мск), перед этим со зрителями встретился сам Учитель.

"По техническим причинам так получилось, потому что у нас диск в единственном экземпляре. Мы договорились с курьерской компанией, у них есть курьер специально подготовленный, но случился форс-мажор, и в "Иллюзион" не смогли вовремя доставить копию фильма. Мы приносим огромные извинения", — сказал Рязанцев.

Он уточнил, что показ в итоге пройдёт 25 октября за день до выхода в прокат.

"И Алексей Ефимович (Учитель) готов в качестве моральной компенсации приехать и поблагодарить зрителей за терпение, за внимание и представить кино", — добавил собеседник агентства.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что картинный образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно".

Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы Учителя, в понедельник написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикреплённых к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано "За Матильду гореть". Столичная полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Песков назвал поджог машин у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя "уродливыми проявлениями" дискуссии вокруг фильма, отметив, что вопрос профилактики и предотвращения "подобных экстремистских и хулиганских выходок" лежит в плоскости органов охраны правопорядка.