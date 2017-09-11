Суд оставил без движения иск вдовы племянника Николая II к студии Учителя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга оставил без движения иск вдовы племянника Николая II Ольги Куликовской-Романовой о защите чести и достоинства против студии режиссера Алексея Учителя, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь горсуда Петербурга Дарья Лебедева.

Ранее сообщалось, что исковое заявление было подано 21 августа. Ответчиком в нем значится ООО "Творческо-производственное объединение

"Рок", художественным руководителем которого является режиссер Алексей Учитель.

"Иск оставлен без движения, так как в исковом заявлении имеются существенные нарушения норм Гражданско-процессуального кодекса РФ. Срок их исправления — до 30 сентября 2017 года. В случае, если нарушения не будут исправлены, заявление будет возвращено истцу", — сказала Лебедева.

Режиссер Учитель снимает фильм, посвященный судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм вызвал протесты со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, представителем по доверенности в исковом заявлении указана депутат Наталья Поклонская. Иск датирован 15 августа. В сообщении отмечается, что истец требует признать факт наличия информации, порочащей честь и достоинство истицы, супруга истицы, императора Николая II и императрицы Александры Федоровны Романовых в материалах фильма "Матильда" и официальных рекламных роликах; запретить распространение указанной информации любым способом.

Главную роль в фильме "Матильда" сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

По словам режиссера, в 2019 году на телеэкраны выйдет четырехсерийная версия фильма. Режиссер не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.