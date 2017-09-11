Во Владивостоке показ "Матильды" пройдет под "беспрецедентной охраной"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. "Беспрецедентный уровень безопасности" ввели в кинотеатре "Иллюзион Парк" во время предпремьерного показа фильма Алексея Учителя "Матильда", рассказал журналистам генеральный директор сети кинотеатров "Иллюзион" Антон Алексеенко.

Показ "Матильды" состоится во Владивостоке в понедельник в 20.30 (13.30 мск). Приморцы станут первыми зрителями кинокартины в России.

"По сотрудникам охраны привлечено более 30 человек, по сотрудникам правоохранительных органов — я не могу сказать. В зале будут присутствовать по два сотрудника полиции, сотрудники службы безопасности, в том числе в штатском, в том числе и на улице. Это беспрецедентный уровень безопасности ", — сказал он.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре "Октябрь". Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна студии бутылки с зажигательной смесью, в результате чего возникло возгорание. Лидер православного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин осудил нападение, подчеркнув, что это провокация, и предложил в целях безопасности обеспечить режиссера охраной.

Утром 4 сентября во входную группу киноконцертного театра "Космос", расположенного в центре Екатеринбурга, врезался автомобиль УАЗ. Возник пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров. По факту возбудили дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога".

Также был задержан 38-летний подозреваемый, находящийся сейчас в больнице с ожогами. В СМИ появилась версия, согласно которой, мужчина устроил поджог, протестуя против фильма "Матильда". Однако следствие заявляло, что пока не установило причины, заставившие жителя Урала протаранить здание.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что "пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно". Он также подчеркнул, что дискуссия вокруг фильма Учителя возможна, но все акты хулиганства подлежат жесткой оценке и будут пресекаться.