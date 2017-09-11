Более 19 тысяч человек посетили Ярмарку современного искусства Cosmoscow

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Гостями юбилейной Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, которая проходила в Гостином дворе с 8 по 10 сентября, стали более 19 тысяч человек, сообщает пресс-служба мероприятия.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow в этом году объединила 54 галереи из России, СНГ, Европы, США И Ближнего Востока. Участие в ней приняли более 150 художников.

"Cosmoscow объявляет о растущем числе посетителей, которые составили 19 200 человек, а также об интересе, проявленном к художникам на стендах российских и международных галерей. Способствуя привлечению новых коллекционеров, Cosmoscow продолжает придерживаться взвешенной ценовой политики – в этом году разброс цен составил от 300 евро до 350 000 евро", — говорится в сообщении пресс-службы.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, призванная объединить как российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников, основана коллекционером и меценатом Маргаритой Пушкиной в 2010 году. В настоящее время является единственной международной арт-ярмаркой в России и странах СНГ. С 2014 года ярмарка проходит в сентябре. В 2016 году ярмарка представила 38 российских и международных галерей; за время работы ее посетило порядка 16 тысяч человек.