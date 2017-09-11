Фильм ужасов "Оно" стал лидером российского проката

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Фильм ужасов по книге Стивена Кинга "Оно" стал лидером российского проката по итогам выходных, его сборы составили более 408 миллионов рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

© New Line Cinema (2017) Кадр из фильма "Оно" © New Line Cinema (2017) Кадр из фильма "Оно"

Фильм Андреса Мускетти по уже экранизировавшейся книге Стивена Кинга рассказывает о семи подростках, которые живут в городке Дерри, штат Мэн, и называют себя "Клубом неудачников". Каждый из них в силу тех или иных причин стал изгоем, мишенью для местных заводил, и каждый из них в буквальном смысле видел воплощение своих самых ужасных кошмаров. Те оживают благодаря древнему меняющему обличия хищнику, которого они называют Оно. Монстр уже многие годы считает Дерри своими охотничьими угодьями, каждые 27 лет выползая из канализации, чтобы питаться страхами выбранных жертв — детей.

Второе место занял российский мистический триллер с Олегом Меньшиковым и Александром Петровым "Гоголь. Начало". Его сборы за выходные составили 85 миллионов рублей, а за две недели проката — 360 миллионов рублей. На третьем месте оказалась картина Стивена Содерберга "Удача Логана", собравший 48,4 миллиона рублей, а четвёртом — комедия Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых", которая заработала за выходные 28 миллионов, а за две недели проката — 87,4 миллиона рублей.

Замыкает пятёрку лидеров мультфильм "Дозор джунглей", собравший 26,3 миллиона рублей за первую неделю проката.