Фильм ужасов "Оно" стал лидером российского проката

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Фильм ужасов по книге Стивена Кинга "Оно" стал лидером российского проката по итогам выходных, его сборы составили более 408 миллионов рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.
Второе место занял российский мистический триллер с Олегом Меньшиковым и Александром Петровым "Гоголь. Начало". Его сборы за выходные составили 85 миллионов рублей, а за две недели проката — 360 миллионов рублей. На третьем месте оказалась картина Стивена Содерберга "Удача Логана", собравший 48,4 миллиона рублей, а четвёртом — комедия Анны Меликян "Про любовь. Только для взрослых", которая заработала за выходные 28 миллионов, а за две недели проката — 87,4 миллиона рублей.
Замыкает пятёрку лидеров мультфильм "Дозор джунглей", собравший 26,3 миллиона рублей за первую неделю проката.