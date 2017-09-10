Вдова племянника Николая II подала иск против студии Алексея Учителя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Вдова племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова обратилась в Октябрьский районный суд Петербурга с иском о защите чести и достоинства против студии режиссера Алексея Учителя, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь горсуда Петербурга Дарья Лебедева.

Как сообщила собеседница агентства, исковое заявление было подано 21 августа. Ответчиком в исковом заявлении значится ООО "Творческо-производственное объединение "Рок", художественным руководителем которого является режиссер Алексей Учитель.

"Иск передан судье Антонине Токарь для принятия процессуального решения. В настоящее время он еще не принят к производству", — сказала Лебедева.

Режиссер Учитель снимает фильм, посвященный судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм вызвал протесты со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Главную роль в фильме "Матильда" сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. По словам режиссера, в 2019 году на телеэкраны выйдет четырехсерийная версия фильма. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.