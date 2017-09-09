В Париже пройдет акция в поддержку режиссера Серебренникова

ПАРИЖ, 9 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Акция в поддержку российского режиссёра Кирилла Серебренникова, в настоящее время находящегося под домашним арестом, пройдёт в воскресенье в Париже, говорится в коммюнике организаторов мероприятия.

Организаторами акции выступают Национальный театр Шайо, Авиньонский театральный фестиваль и Национальный центр драмы "Нормандия-Руан".

Ожидается, что участники акции, которая начнётся в 11.00 (12.00 мск) подпишут и передадут в посольство РФ во Франции письмо в поддержку Серебренникова.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствамии. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".