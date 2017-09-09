В Париже пройдет акция в поддержку режиссера Серебренникова

ПАРИЖ, 9 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Акция в поддержку российского режиссёра Кирилла Серебренникова, в настоящее время находящегося под домашним арестом, пройдёт в воскресенье в Париже, говорится в коммюнике организаторов мероприятия.
Ожидается, что участники акции, которая начнётся в 11.00 (12.00 мск) подпишут и передадут в посольство РФ во Франции письмо в поддержку Серебренникова.
По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".