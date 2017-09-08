Путин поручил отремонтировать Алупкинский музей и галерею Айвазовского

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил привести в хорошее состояние галерею имени Айвазовского в Феодосии и Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник. Текст поручений опубликован на сайте Кремля в пятницу.

"Правительству… обеспечить реализацию мер по приведению учреждений культуры и объектов культурного наследия, расположенных на территориях республики Крым и Севастополя, в том числе феодосийской картинной галереи имени И. К. Айвазовского и Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника, в удовлетворительное состояние. Доклад – до 31 января 2018 года, далее – один раз в полгода", — говорится в сообщении.

Помимо этого, до 15 октября кабмину надо представить предложения по формированию туристских маршрутов в Крым для детей и подростков из регионов.

Кабмину необходимо также до 15 ноября оказать поддержку региону в реставрации Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского.

Поручения были даны президентом по итогам встречи с представителями общественности Севастополя и Крыма и посещения форума "Таврида", которые состоялись 18 и 20 августа.

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