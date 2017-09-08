ЛДПР попросила отпустить Серебренникова из-под домашнего ареста

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. ЛДПР направила письмо председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором просит его смягчить меру пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова и освободить его из-под домашнего ареста, сообщила РИА Новости пресс-служба партии.

"По просьбе людей, хорошо знающих режиссера, обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть возможность ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения Серебренникова с домашнего ареста на подписку о невыезде", — говорится в тексте письма лидера партии Владимира Жириновского Бастрыкину.

В ЛДПР считают, что помещение Серебренникова под домашний арест вызвало большой общественный резонанс.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствами. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Ему было разрешено посещать театр, но только с разрешения следователя. Позже, после рассмотрения жалобы защиты Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом, но разрешил ему прогулки с 18.00 до 20.00 в районе Хамовников. Мосгорсуд также не разрешил Серебренникову встречаться с ламой — буддистским священнослужителем, йоготерапевтом, а также не разрешил посещение его квартиры помощницей по домохозяйству.