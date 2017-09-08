В муниципальных кинотеатрах Кемеровской области не покажут "Матильду"

НОВОСИБИРСК, 8 сен – РИА Новости. Кинофильм режиссера Алексей Учителя "Матильда", прокат которого в России запланирован на октябрь, не покажут в муниципальных кинотеатрах Кемеровской области, сообщается в пятницу на сайте регионального департамента культуры и нацполитики.

В "виртуальную приемную" руководителя департамента Ларисы Зауэрвайн в конце августа обратилась местная жительница с вопросом о планах показа "Матильды" в Кузбассе, а в пятницу на сайте появился ответ подписанный Зауэрвайн.

"Репертуарное планирование и прокат фильмов в муниципальных киноучреждениях Кемеровской области находится в ведении государственного автономного учреждения культуры "Кузбасскино" и "Кузбасскино" не планирует к показу в муниципальных кинозалах Кемеровской области фильм А.Учителя "Матильда", — говорится в сообщении.

При этом в ответе жительнице Кузбасса напомнили, что так как картина получила прокатное удостоверение, она разрешена к показу во всех регионов России. "Вместе с тем следует заметить, что у каждого гражданина РФ остается право выбора – посетить кинопоказ или нет", — отметили в департаменте.

Ранее с просьбой к Минкультуры не показывать "Матильду" в их регионах обратились власти Чечни и Дагестана, в ведомстве пообещали учесть их просьбу.

На сайте "Кузбасскино" сообщается, что сейчас в Кемеровской области действует 109 киноучреждений, из них четыре цифровых муниципальных кинотеатра, 11 цифровых муниципальных киноустановок, 45 муниципальных DVD залов, 28 муниципальных пленочных киноустановок, 21 частный кинотеатр.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. Режиссер Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.