Галкин ответил коммунистам на претензии к пародии на Ленина

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Заместителя председателя ЦК партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича оскорбила пародия на Владимира Ленина в исполнении Максима Галкина, которую юморист разместил в своем блоге, политик предложил федеральным каналам не пускать телеведущего в эфир. Галкин в ответ заявил, что пародировать можно кого угодно, и задал Малинковичу ряд вопросов, касающихся восприятия образа вождя мирового пролетариата.

Оскорбление граждан, уважающих Ленина

Малинкович в пятницу подверг резкой критике артиста Максима Галкина, который разместил в своем Instagram пародию на Ленина.

"Галкин, находясь на Капри в роскоши, как бы походя, явно будучи нетрезвым, позволяет себе коверкать речь "под Ленина", кривляется, употребляет разного рода полуцензурные выражения", — цитирует пресс-служба партии слова Малинковича.

По мнению политика, Галкин "должен ответить за свое поведение".

"Подобные выступления накануне 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции оскорбляют большинство граждан нашей страны, испытывающих к Ленину большое уважение. Своей дурацкой и пошлой пародией на Ленина Галкин вносит социальную рознь в наше общество. Этого инфантильного молодого человека, не понимающего, что можно и что нельзя, необходимо остановить. После этого Галкину должен быть закрыт путь в эфир федеральных телеканалов", — уверен Малинкович.

Пародировать можно кого угодно

В ответ Галкин выразил удивление, что политик, высказывая личное мнение, сослался на "миллионы оскорбленных людей".

"С тем же успехом я могу сказать, что пародирую от миллионов иронизирующих людей, — сказал юморист РИА Новости. – Я бы попросил у политика лингвистический анализ, что конкретно возмутило его в моей пародии? Я считаю, что пародировать я могу вообще кого угодно".

При этом он отверг обвинения в употреблении алкоголя. Галкин заявил, что вообще не пьет спиртного.

"Я сам бы попросил ответа от уважаемого политика. Я не пью, не могу быть в нетрезвом виде, и уж тем более, я никогда ни к кому не обращаюсь в нетрезвом виде ни с каких публичных площадок. У меня вопрос по кому он судит?" – поинтересовался ведущий.

"Всегда ли он (Малинкович) отзывается о великом вожде в нетрезвом виде, почему он считает, что молодежь в моем лице, к коей себя причисляю и я, не может рассуждать о Владимире Ильиче в трезвом виде? Или он считает, что молодежь вспоминает Ленина, только когда она находится в нетрезвом виде, потому что заподозрить современного человека, что он вспомнил вождя в трезвом виде ему сложно?" – добавил Галкин.

Он отметил, что "претензии политика обличают его недостаточно святое отношение к образу вождя".

"Если он внимательно послушает мою речь, то он поймет, что я защитил Ленина от нападок тех, кто считает, что он прохлаждался на острове Капри, а не замысливал (там) будущую революцию", — заключил Галкин.