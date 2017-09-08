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Культура

Галкин ответил коммунистам на претензии к пародии на Ленина

15:3708.09.2017
(обновлено: 15:50 08.09.2017)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкТелеведущий и актер Максим Галкин. Архивное фотоТелеведущий и актер Максим Галкин. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Заместителя председателя ЦК партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича оскорбила пародия на Владимира Ленина в исполнении Максима Галкина, которую юморист разместил в своем блоге, политик предложил федеральным каналам не пускать телеведущего в эфир. Галкин в ответ заявил, что пародировать можно кого угодно, и задал Малинковичу ряд вопросов, касающихся восприятия образа вождя мирового пролетариата.

Российский журналист, писатель, литературный критик Лев Данилкин
© Радио Sputnik
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Оскорбление граждан, уважающих Ленина

Малинкович в пятницу подверг резкой критике артиста Максима Галкина, который разместил в своем Instagram пародию на Ленина.

"Галкин, находясь на Капри в роскоши, как бы походя, явно будучи нетрезвым, позволяет себе коверкать речь "под Ленина", кривляется, употребляет разного рода полуцензурные выражения", — цитирует пресс-служба партии слова Малинковича.

По мнению политика, Галкин "должен ответить за свое поведение".

"Подобные выступления накануне 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции оскорбляют большинство граждан нашей страны, испытывающих к Ленину большое уважение. Своей дурацкой и пошлой пародией на Ленина Галкин вносит социальную рознь в наше общество. Этого инфантильного молодого человека, не понимающего, что можно и что нельзя, необходимо остановить. После этого Галкину должен быть закрыт путь в эфир федеральных телеканалов", — уверен Малинкович.

Пародировать можно кого угодно

В ответ Галкин выразил удивление, что политик, высказывая личное мнение, сослался на "миллионы оскорбленных людей".

Телеведущий Максим Галкин. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"С тем же успехом я могу сказать, что пародирую от миллионов иронизирующих людей, — сказал юморист РИА Новости. – Я бы попросил у политика лингвистический анализ, что конкретно возмутило его в моей пародии? Я считаю, что пародировать я могу вообще кого угодно".

При этом он отверг обвинения в употреблении алкоголя. Галкин заявил, что вообще не пьет спиртного.

"Я сам бы попросил ответа от уважаемого политика. Я не пью, не могу быть в нетрезвом виде, и уж тем более, я никогда ни к кому не обращаюсь в нетрезвом виде ни с каких публичных площадок. У меня вопрос по кому он судит?" – поинтересовался ведущий.

"Всегда ли он (Малинкович) отзывается о великом вожде в нетрезвом виде, почему он считает, что молодежь в моем лице, к коей себя причисляю и я, не может рассуждать о Владимире Ильиче в трезвом виде? Или он считает, что молодежь вспоминает Ленина, только когда она находится в нетрезвом виде, потому что заподозрить современного человека, что он вспомнил вождя в трезвом виде ему сложно?" – добавил Галкин.

Он отметил, что "претензии политика обличают его недостаточно святое отношение к образу вождя".

"Если он внимательно послушает мою речь, то он поймет, что я защитил Ленина от нападок тех, кто считает, что он прохлаждался на острове Капри, а не замысливал (там) будущую революцию", — заключил Галкин.

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© РИА НовостиПерейти в фотобанкОбычны, даже слегка мешковатый, костюм, простая белая рубашка с простым галстуком... А теперь вспомним, что на дворе - 1920 год, разгар разрухи, белых рубашек и костюмов нет вообще ни у кого.Владимир Ильич Ленин в своем рабочем кабинете в Кремле
© РИА Новости
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Обычны, даже слегка мешковатый, костюм, простая белая рубашка с простым галстуком... А теперь вспомним, что на дворе - 1920 год, разгар разрухи, белых рубашек и костюмов нет вообще ни у кого.
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© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Ленинская кепка стала каноническим головным убором, с которым (и в котором) художники предпочитали изображать вождя. В начале ХХ века кепка была (в зависимости от фасона) либо знаком принадлежности либо к небогатому городскому сословию, либо атрибутом спортивного или полувоенного стиля. Главные ее преимущества: кепка не мешала при активной физической работе и не слетала с головы под потоками ветра.
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© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В качестве зимнего варианта для Ленина (уже посмертно) были утверждены пальто и шапка-ушанка. Отметим, однако, что у Ленина не простая ушанка, а щегольская каракулевая. Да и пальто - хорошо скроенное, скорее всего, еще из эмиграции.
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© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В отличие от большинства россиян в 1918 году, Ленин носил сугубо городскую, не слишком теплую одежду: там, где большинство старалось надеть на себя побольше свободных и бесформенных "тряпок", чтобы согреться, вождь (передвигавшийся по городу на автомобиле) носил европейские холодные пальто и кепки, натягивая их на уши во время не столь уж продолжительных уличных "перебежек".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДаже в прохладную погоду Ильич мог себе позволить одеваться "как на Западе" - его ожидала машина, в которой замерзнуть значительно труднее.Владимир Ильич Ленин, председатель совнаркома РСФСР на прогулке в Кремле. 1918 год
© РИА Новости
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Даже в прохладную погоду Ильич мог себе позволить одеваться "как на Западе" - его ожидала машина, в которой замерзнуть значительно труднее.
© РИА Новости / Алексей СавельевПерейти в фотобанкДобротный европейского кроя костюм-тройка с кепкой - нормальная европейская мода конца 1910-х годов. Однако для России это выглядело совершенным "космосом".Владимир Ильич Ленин и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич на прогулке во дворе Кремля. 16 октября 1918 года
© РИА Новости / Алексей Савельев
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Добротный европейского кроя костюм-тройка с кепкой - нормальная европейская мода конца 1910-х годов. Однако для России это выглядело совершенным "космосом".
© РИА Новости / В. ПлиерПерейти в фотобанкТочно так же - тройка, белоснежная рубашка, темные галстуки - Ленин одевался еще в эмиграции.Владимир Ильич Ленин. Цюрих. Швейцария. 1916 год
© РИА Новости / В. Плиер
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Точно так же - тройка, белоснежная рубашка, темные галстуки - Ленин одевался еще в эмиграции.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ последние дни перед возвращением в Россию Ильич - не только в хорошо пригнанном пальто, но и в шляпе. В России этим атрибутом интеллигентского щегольства придется пожертвовать ради имиджа.Владимир Ильич Ленин в Стокгольме. 1917 год
© РИА Новости
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В последние дни перед возвращением в Россию Ильич - не только в хорошо пригнанном пальто, но и в шляпе. В России этим атрибутом интеллигентского щегольства придется пожертвовать ради имиджа.
© РИА Новости / Викки МальмстремПерейти в фотобанкПальто, шляпа, зонтик, блестящие ботинки - русский политэмигрант номер один спешит на родину в апреле 1917-го.Владимир Ильич Ленин с группой русских политических эмигрантов по пути из Швейцарии в Россию. Стокгольм. 31 марта (13 апреля) 1917 года
© РИА Новости / Викки Мальмстрем
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Пальто, шляпа, зонтик, блестящие ботинки - русский политэмигрант номер один спешит на родину в апреле 1917-го.
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© РИА Новости / Петр Оцуп
Перейти в фотобанк
Костюм как часть образа председателя Совнаркома - вполне к месту. Но сообразно с условиями военного, холодного и голодного 1918 года он стал менее отглаженным. А лицо, соответственно, более изможденное.
© РИА Новости / Григорий ГольдштейнПерейти в фотобанкВ холодном открытом автомобиле на Ленине - знаменитая ушанка. А вот его спутник в шляпе, возможно, просто не имеет более теплой одежды.Владимир Ильич Ленин и Мария Ильинична Ульянова в автомашине после парада частей Красной Армии на Ходынском поле. 1 мая 1918 год
© РИА Новости / Григорий Гольдштейн
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В холодном открытом автомобиле на Ленине - знаменитая ушанка. А вот его спутник в шляпе, возможно, просто не имеет более теплой одежды.
© РИА Новости / Евгений ВолковПерейти в фотобанкВ любых условиях в одежде Владимир Ильич был феноменально аккуратен. Как будто заранее готовился к тому, чтобы стать "примером всем пионерам", каким его и сделали многочисленные рассказы и воспоминания.Владимир Ленин выступает в зале заседаний Таврического дворца с Апрельскими тезисами. Апрель 1917 года
© РИА Новости / Евгений Волков
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В любых условиях в одежде Владимир Ильич был феноменально аккуратен. Как будто заранее готовился к тому, чтобы стать "примером всем пионерам", каким его и сделали многочисленные рассказы и воспоминания.
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Культура
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Владимиръ Мономахъ
Вся его жизнь - пародия, чему удивляться?
15:52
08.09.2017
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Александр
Галкин сказал:- "Я считаю, что пародировать я могу вообще кого угодно". Галкин сделай пародию на молодого мужика женившегося на престарелой даме. Мотивчики придумай и посмакуй ситуацию. Думаю что будет не смешно, но всё ж, а вдруг .....
15:57
08.09.2017
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