Минкультуры повторно выступило за реформирование Фонда кино

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Общественный совет при Минкультуры повторно призвал провести реформу Фонда кино, которая включала бы изменение состава экспертного совета и ориентирование на финансирование социально значимых проектов, сообщил зампредседателя совета, народный артист РФ Николай Бурляев, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
По его словам, совет выступает за включение в состав Фонда представителей социально-значимых профессий, в том числе педагогов, врачей, духовенства, представителей правоохранительных органов. "Сейчас из 20 членов экспертного совета Фонда кино 15 продюсеров и прокатчиков, которые фактически распределяют деньги между собой. Кроме того, вызывает вопрос присутствие в экспертном совете фонда представителей иностранных компаний "20 век Фокс" и "Уолт Дисней", — пояснил он.
"Мы ждем ответа на наши предложения от Минкультуры России, министерство должно ответить нам, что Фонд кино не подчиняется ведомству, что это не в его компетенции, тогда мы будем предпринимать дальнейшие шаги, обращаться к президенту и в правительство", — подчеркнул Бурляев.