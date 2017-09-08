Минкультуры повторно выступило за реформирование Фонда кино

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Общественный совет при Минкультуры повторно призвал провести реформу Фонда кино, которая включала бы изменение состава экспертного совета и ориентирование на финансирование социально значимых проектов, сообщил зампредседателя совета, народный артист РФ Николай Бурляев, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

"На Общественном совете я обратил внимание на ситуацию с Фондом кино, выходом из его попечительского совета Никиты Сергеевича Михалкова, который, кстати, отчасти создавал организацию", — сказал Бурляев, отметив, что в протоколе совета, который прошел четыре месяца назад, говорилось о необходимости приведения деятельности Фонда кино в соответствие с указом президента РФ "Об основах государственной культурной политики".

По его словам, совет выступает за включение в состав Фонда представителей социально-значимых профессий, в том числе педагогов, врачей, духовенства, представителей правоохранительных органов. "Сейчас из 20 членов экспертного совета Фонда кино 15 продюсеров и прокатчиков, которые фактически распределяют деньги между собой. Кроме того, вызывает вопрос присутствие в экспертном совете фонда представителей иностранных компаний "20 век Фокс" и "Уолт Дисней", — пояснил он.

Также совет говорил о необходимости поддержки Фондом исключительно социально-значимых проектов, о введении системного планирования производства фильмов для детей и подростков, анимации, дебютов авторского кино, повышении ответственности за качественные, а не только количественные результаты деятельности. По его словам, все предложения общественного совета на сегодняшний день оставлены без внимания.

"Мы ждем ответа на наши предложения от Минкультуры России, министерство должно ответить нам, что Фонд кино не подчиняется ведомству, что это не в его компетенции, тогда мы будем предпринимать дальнейшие шаги, обращаться к президенту и в правительство", — подчеркнул Бурляев.