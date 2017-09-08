Михалков написал заявление о выходе из попечительского совета Фонда кино

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава союза кинематографистов Никита Михалков направил письменное заявление о выходе из состава попечительского совета Фонда кино, сообщила пресс-служба режиссера.

О своем решении режиссер сообщил на коллегии министерства культуры 23 августа. По его словам, это связано с безответственностью руководства и тем, что он в совете ничего не решает. Он также высказал недовольство новым членом совета, пресс-секретарем премьер-министра Натальей Тимаковой.

"Когда приходит в совет человек противоположных тебе взглядов, простите меня за слово, идеологически — это одно дело.Когда приходит человек, облеченный властью и возможностями, — это другое", — сказал режиссер. При этом он выразил признательность своим коллегам по попечительскому совету и назвал их профессионалами.

Министерство культуры, по данным источника, постановление о выходе Михалкова из попечительского совета в правительство пока не отправляло.

Интернет-издание "Газета.Ru" сообщило, что место Михалкова в попечительском совете Фонда Кино может занять режиссер Алексей Учитель.