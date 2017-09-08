В Китае появятся российские мультфильмы и обучающие игры

ПЕКИН, 8 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Жители Китая до конца этого года получат доступ к ряду российских анимационных сериалов, обучающих мобильных игр и приложений для детей, это стало возможным после подписания соглашений о сотрудничестве между российской медиагруппой "Цифровое Телевидение" и китайской компанией Dazzle Interactive Network Technologies.

Церемония подписания двух соглашений состоялась в пятницу в Пекине, согласно их условиям, "Цифровое Телевидение" передает Dazzle права более чем на 500 эпизодов российских мультсериалов "Лео и Тиг", "Ми-ми-мишки", "Сказочный патруль", "Бумажки", "Аркадий Паровозов спешит на помощь", "Волшебный фонарь". Все они будут показаны на цифровых платформах и интернет-ресурсах Dazzle.

"На данном этапе оценить насколько это перспективно — невозможно, хотя китайское направление является одним из наиболее приоритетных. Все будет зависеть от того, насколько контент будет востребован у данной аудитории. Могу сказать, что сейчас это самый большой пул российского контента, который попадает в единообразное соглашение",- сказал РИА Новости заместитель генерального директора ВГТРК, председатель Совета директоров компании "Цифровое Телевидение" Дмитрий Медников. Он отметил, что "на китайском рынке очень большой востребованностью пользуются различные мультипликационные продукты, которые носят обучающий характер с элементом социальной полезности, им всем нравится идея с познавательным контентом, приложениями".

Помимо анимационных сериалов, Dazzle также будут распространять девять обучающих игр для детей, созданных по мотивам указанных мультфильмов. Как сообщалось на церемонии подписания, мультсериалы и мобильные игры были адаптированы для продвижения на территории Китая. Их перевели и переозвучили на китайский язык, изменили графику, скорректировали сценарии с учетом культурологических особенностей аудитории страны.

Dazzle Interactive Network Technologies и "Цифровое Телевидение" также согласовали стратегию совместных действий по продвижению в Китае российского медиаконтента и подписали Меморандум о взаимопонимании по взаимодействию.

Группа компаний "Цифровое Телевидение" (ЦТ) – дочернее предприятие Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) и "Ростелекома". В числе активов группы 19 телеканалов различных жанров, цифровые платформы по продвижению анимации, мобильные игры и приложения, адаптированные для продвижения в других странах, в том числе, и в Китае. Эксклюзивным дистрибьютором контента "Цифрового Телевидения" выступает компания "Сигнал Медиа". Китайская компания Dazzle Interactive Network Technologies (дочка госкорпорации China Telecom) специализируется на создании и продвижении приложений и мобильных игр.