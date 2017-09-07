Михайловский театр открывает 185-й сезон премьерой "Севильский цирюльник"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Михайловский театр в Петербурге открывает 7 сентября свой 185-й по счету сезон премьерой оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". Первой балетной премьерой сезона станет "Золушка" Сергея Прокофьева. Представление состоится 14 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Михайловский открывает новый сезон премьерой оперы "Севильский цирюльник" Россини, которая была сыграна 6 марта 1918 года. Именно с этого дня началась история оперной труппы, которая в этом году отметит свой 100-летний юбилей.

Новую оригинальную версию оперы представит режиссер из Швейцарии Эрик Вижье. На премьере партию Дона Базилио исполнит всемирно известный бас Паата Бурчуладзе, который в июле этого года возглавил оперу Михайловского театр. Также в одной из ролей зрители увидят известного телеведущего Андрея Караулова — это его первый выход на оперную сцену.

"Я доверил создание новой сценической версии оперного хита нашему другу Эрику Вижье, директору Лозанской оперы, потому что знаю… он умеет, не искажая материал и не выходя за рамки высокого вкуса, находить решения, обеспечивающие зрелищность, занимательность, неослабевающий зрительский интерес", — сказал накануне премьеры художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман.

Премьера балета "Золушка" Прокофьева, которая состоится 14 сентября, посвящается 110-летию со дня рождения выдающегося хореографа Ростислава Захарова. Новую жизнь в его постановку 1945 года вдохнули главный балетмейстер театра Михаил Мессерер, режиссер мультимедиа Глеб Фильштинский и художник Вячеслав Окунев. В спектакле традиционные декорации сочетаются с новейшими театральными технологиями, зрителей ждет погружение в сказочную феерию.

"Спектакль крепко скроен, а в его композиции чувствуется рука большого мастера, — сказал перед премьерой Мессерер. — Хореография привлекает своей музыкальностью и классической ясностью. Балетная труппа радуется тому, что здесь — целое море танцев и есть возможность проявить себя у всех артистов".

C 17 по 19 ноября балетная труппа Михайловского театра выступит в Китае. В рамках фестиваля China International Ballet Season российские танцовщики представят два хореографических шедевра — "Жизель" и "Пламя Парижа".