Михайловский театр открывает 185-й сезон премьерой "Севильский цирюльник"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Михайловский театр в Петербурге открывает 7 сентября свой 185-й по счету сезон премьерой оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". Первой балетной премьерой сезона станет "Золушка" Сергея Прокофьева. Представление состоится 14 сентября. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Новую оригинальную версию оперы представит режиссер из Швейцарии Эрик Вижье. На премьере партию Дона Базилио исполнит всемирно известный бас Паата Бурчуладзе, который в июле этого года возглавил оперу Михайловского театр. Также в одной из ролей зрители увидят известного телеведущего Андрея Караулова — это его первый выход на оперную сцену.
"Я доверил создание новой сценической версии оперного хита нашему другу Эрику Вижье, директору Лозанской оперы, потому что знаю… он умеет, не искажая материал и не выходя за рамки высокого вкуса, находить решения, обеспечивающие зрелищность, занимательность, неослабевающий зрительский интерес", — сказал накануне премьеры художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман.
"Спектакль крепко скроен, а в его композиции чувствуется рука большого мастера, — сказал перед премьерой Мессерер. — Хореография привлекает своей музыкальностью и классической ясностью. Балетная труппа радуется тому, что здесь — целое море танцев и есть возможность проявить себя у всех артистов".
C 17 по 19 ноября балетная труппа Михайловского театра выступит в Китае. В рамках фестиваля China International Ballet Season российские танцовщики представят два хореографических шедевра — "Жизель" и "Пламя Парижа".