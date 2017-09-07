Толстой прокомментировал слухи о включении Учителя в совет Фонда Кино

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Глава попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой назвал информацию о возможном включении режиссера Алексея Учителя в состав совета вместо Никиты Михалкова преждевременной.

Ранее интернет-издание "Газета.Ru" со ссылкой на источники сообщило, что Учитель может занять в попечительском совете Фонда кино место Никиты Михалкова, ранее заявившего о своем выходе из совета.

"Это преждевременная информация, никакого решения еще не принято", — сказал Толстой РИА Новости.

Ранее режиссер, глава союза кинематографистов Никита Михалков на коллегии министерства культуры заявил о том, что выходит из попечительского совета Фонда кино из-за безответственности его руководства и того, что он сам ничего в нем не решает. Он также высказал недовольство новым членом совета, пресс-секретарем премьер-министра Натальей Тимаковой.

В апреле этого года в попечительский совет Фонда кино под председательством советника президента Владимира Толстого вошли глава Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова. Также в него входят Станислав Говорухин, Антон Малышев, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров.