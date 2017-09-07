Минкультуры подключит все театры и музеи к системе учета продаж билетов

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Министерство культуры РФ планирует до конца года подключить все культурные учреждения к информационной системе "Учет продажи билетов", в настоящее время к ней подключены уже 50 учреждений, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях разразился скандал вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова. По словам очевидцев, при открытии продаж в кассы театра запустили группу лиц, которые не стояли в очереди, а людей, которые стояли за билетами с утра, не пропустили. С проблемами перекупщиков также сталкивался Большой театр и Третьяковская галерея во время проведения невероятно популярных выставок Серова и Айвазовского.

"В настоящее время к информационной системе "Учет продажи билетов" подключено 50 наших учреждений, еще 24 находятся в стадии подключения. Подключение ряда подведомственных учреждений потребовало установки или модернизации имеющихся в их распоряжении информационных систем продажи билетов. Министерство культуры РФ выделило необходимые средства, в настоящее время проводятся работа по обеспечению оставшихся учреждений соответствующими условиями. Подключение этих учреждений планируется завершить до конца текущего года", — сказали в пресс-службе.

В министерстве пояснили, что система предназначена для сбора сведений о продажах билетов в подведомственных театрах, музеях и филармониях. Это позволит отслеживать, оценивать и анализировать степень востребованности тех или иных культурных мероприятий, эффективность работы подведомственных учреждений и даст ведомству возможность в режиме реального времени вносить корректировки в свою деятельность на этом направлении.

"С технической точки зрения процедура контроля будет выглядеть следующим образом. Система учреждения культуры по факту продажи билета передаёт полную информацию о проданных билетах в информационную систему министерства культуры РФ. Данные передаются с учетом всех атрибутов билета: категории посетителя, каналов продаж, способов оплаты, категории стоимости. Таким образом, за любой период времени можно будет получить детальный отчет по учреждению о количестве проданных билетов, разбивке по категориям, средней стоимости билета", — уточнили в пресс-службе.