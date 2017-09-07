Учитель может заменить Михалкова в попечительском совете Фонда кино

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель может занять в попечительском совете Фонда кино место Никиты Михалкова, ранее заявившего о своем выходе из совета, сообщает интернет-издание "Газета.Ru" со ссылкой на источники.
Сама Тимакова напомнила, что учредителем Фонда кино является правительство РФ, где она является заместителем главы аппарата и курирует вопросы культуры. Она назвала работу совета Фонда кино в новом составе содержательной, отметив, что Михалков не присутствовал ни на одном из заседаний.
В апреле этого года в попечительский совет Фонда кино под председательством советника президента Владимира Толстого вошли глава Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова. Также в него входят Станислав Говорухин, Антон Малышев, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров.