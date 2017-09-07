Учитель может заменить Михалкова в попечительском совете Фонда кино

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель может занять в попечительском совете Фонда кино место Никиты Михалкова, ранее заявившего о своем выходе из совета, сообщает интернет-издание "Газета.Ru" со ссылкой на источники.

Ранее режиссер, глава союза кинематографистов Никита Михалков на коллегии министерства культуры заявил о том, что выходит из попечительского совета Фонда кино из-за безответственности его руководства и того, что он сам ничего в нем не решает. Он также высказал недовольство новым членом совета, пресс-секретарем премьер-министра Натальей Тимаковой.

Сама Тимакова напомнила, что учредителем Фонда кино является правительство РФ, где она является заместителем главы аппарата и курирует вопросы культуры. Она назвала работу совета Фонда кино в новом составе содержательной, отметив, что Михалков не присутствовал ни на одном из заседаний.

"Режиссер Алексей Учитель может заменить Никиту Михалкова в попечительском совете Фонда кино. Такой вариант в настоящее время активно обсуждается, сообщили… источники во властных структурах", — говорится в сообщении издания.

В апреле этого года в попечительский совет Фонда кино под председательством советника президента Владимира Толстого вошли глава Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова. Также в него входят Станислав Говорухин, Антон Малышев, Алексей Попогребский, Карен Шахназаров.