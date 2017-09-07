Российскую экспозицию представят на выставке Maison & Objet в Париже

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Уникальные изделия предприятий народных художественных промыслов России смогут увидеть участники и гости открывающейся в пятницу в Париже известной европейской выставки дизайна интерьеров и товаров для дома Maison & Objet, сообщает оператор российской экспозиции "Центр корпоративных коммуникаций С-ГРУП".

Россия впервые представляет коллективную экспозицию на выставке Maison & Objet, которую ежегодно посещают до 100 тысяч человек.

"Притягательность гжельского фарфора, чистота и блеск мальцовского хрусталя, богатые узоры кадомского вениза, романтизм императорского фарфора, очарование крестецкой строчки, золото хохломской росписи — все это и многое другое украсит экспозицию в Париже", — говорится в сообщении.

Экспозиция организована Российским экспортным центром при поддержке Минпромторга России.

В выставке примут участие Гжельский фарфоровый завод, Дятьковский хрустальный завод, ООО "Гжель — художественные мастерские", Императорский фарфоровый завод, ЗАО "Хохломская роспись", предприятия "Башкирские художественные промыслы "Агидель", "Дулевский фарфор", "Кадомский вениз" и "Крестецкая строчка".