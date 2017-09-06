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Культура

"Книгой года" стала "Антология современной поэзии народов России"

21:5606.09.2017
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© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкКниги. Архивное фотоКниги. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Гран-при литературной премии "Книга года" получила "Антологии современной поэзии народов России", в которой представлены произведения 229 поэтов из разных регионов страны.

Писатель Дмитрий Быков на 30-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в павильоне № 75 ВДНХ в Москве. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Торжественная церемония награждения ежегодной национальной премии "Книга года" проходит в среду в театре "Геликон-опера". Премия вручается в рамках юбилейной Московской международной книжной выставки-ярмарки. Ведущим церемонии выступает Вадим Верник.

Победу в главной номинации жюри присудило "Антологии современной поэзии народов России". Это издание максимально обширно представляет уникальную поэзию регионов страны. Оно включает произведения 229 поэтов, над переводами которых трудилось 142 переводчика.

"Я искренне рад, что жюри конкурса приняло именно такое решение. Я помню, как рождалась идея создания такой антологии. Все стремились, чтобы самые талантливые и яркие поэты, которые пишут на национальных языках, были услышаны, почувствовали свою востребованность и продолжали творить во имя нашей многонациональной культуры", — сказал председатель Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения РФ Сергей Нарышкин, которому выпала честь объявить победителя.

Книжный магазин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Главная премия конкурса "Книга года" присуждается произведениям, ставшим важнейшим литературным событием года. Победитель получает драгоценное яйцо ювелирной фирмы Андрея Ананова, внутри которого находится миниатюрная книга.

В прошлом году в гран-при конкурса "Книга года" получило издание "Блокадного дневника" Ольги Берггольц.

Ежегодный национальный конкурс "Книга года" учрежден в 1999 году Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям учрежден в 1999 году. Конкурс поддерживает достижения отечественного книгоиздания, поощряет лучшие образцы книжного искусства и полиграфии, пропагандирует чтение и книжную культуру, повышает роль книги в общественном сознании.

Лучшие книги года

Книги. Архивное фото
© Fotolia / otisthewolf
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В новой номинации "Россия заповедная", приуроченной к Году экологии, победила книга "Арктика. Магия притяжения: Фотоальбом". Фотограф Сергей Анисимов неоднократно отправлялся в арктические экспедиции, результатом которых стало данное издание.

Победителем номинации "Вместе с книгой мы растём" стала группа авторов — Светлана Воскресенская и Наталья Песняева получили награду за книгу "Найди и покажи на Руси. 700 слов в помощь школьнику: Визуальный словарь".

В номинации "Humanitas", которая вручается изданиям, затрагивающим проблемы гуманитарных знаний, жюри присудило победу книге "Промельк Беллы: Романтическая хроника" Бориса Мессерера.

"Это не просто история и гимн великой любви, не просто рассказ о том, как жила интеллигенция, это срез нашей страны. Эта книга очень эмоциональная, от нее невозможно оторваться", — сказал руководитель Роспечати Михаил Сеславинский, вручая награду победителю.

Специальным дипломом организаторы приняли решение отметить двухтомник Екатерины Гениева "Политическая энциклопедия". Гениева более 20 лет возглавляла Библиотеку иностранной литературы имени Рудомино. Она ушла из жизни в 2015 году.

Книги необычного дизайнерского оформления традиционно представлены в номинации "ART-книга". Первое место присвоили альбому "Советский ренессанс. Живопись, графика, скульптура 1960-2000 гг.: Коллекция Наталии Опалевой", издание которого осуществил Музей Анатолия Зверева.

Книга Рассуждения о мудрости Шаррона из мемориальной царскосельской библиотеки
© Фото : Государственный музей-заповедник Царское Cело
Книга из библиотеки Екатерины II вернулась в Царскосельский музей
В номинации "Искусство книгопечатания" представлены книги, выполненные на высоком полиграфическом уровне. В этом году члены жюри отметили книгу Евгения Штейнера "Манга Хокусая: Энциклопедия японской жизни в картинках. Полная публикация, исследование и комментарии".

Победу в номинации "Электронная книга" присудили интернет-проекту "Вся русская литература XIX века в 230 карточках", созданный на платформе просветительского проекта "Arzamas".

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