СМИ сообщили о результатах анализа ДНК Сальвадора Дали на отцовство

МАДРИД, 6 сен — РИА Новости. Анализ ДНК останков Сальвадора Дали показал, что знаменитый сюрреалист не является отцом испанки Пилар Абель, которая через суд добилась эксгумации тела и проведения экспертизы, сообщает газета La Vanguardia.
По данным издания, результаты экспертизы, которая проводилась патологоанатомами в Барселоне и Мадриде, оказались отрицательными.
Сообщается, что результаты уже были переданы суду, официальное решение будет принято на судебном заседании 18 сентября в Мадриде.
В июне суд Мадрида удовлетворил иск Пилар Абель, зарабатывающей на жизнь предсказанием будущего и решением проблем при помощи снятия порчи, на эксгумацию тела Сальвадора Дали для проведения анализов ДНК. Несмотря на попытки Фонда "Гала-Сальвадор Дали" и мэрии Фигераса отменить или хотя бы отсрочить эксгумацию, она была проведена в ночь с 20 на 21 июля. Во время эксгумации были взяты "образцы двух больших костей, волосы и ногти" художника. Тело хорошо сохранилось благодаря бальзамированию, свою форму сохранили даже знаменитые усы художника.
Абель утверждает, что ее мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов имела связь с художником, когда работала в доме его друзей в Кадакесе. В это время там жил Дали вместе со своей женой и музой Галой. Забеременев в 25 лет, Антониа переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан. Он и стал официальным отцом Абель.