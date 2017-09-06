Открытие Симоновской сцены и "Фауст": театр Вахтангова открывает сезон

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Вахтанговский театр открывает 6 сентября свой новый, 96-й сезон спектаклем "Царь Эдип" в постановке художественного руководителя театра Римаса Туминаса: а перед этим артисты собрались на сбор труппы, где вспоминали события прошлого сезона и говорили о планах на будущий.
Симоновская, новая и основная сцены
Весной начались репетиции спектаклей, которые будут открывать афишу Симоновской сцены. Своеобразие нового сценического пространства заключается в использовании при подготовке спектаклей не пьес, а литературно-художественного материала выдающихся писателей. Открытие Симоновской сцены состоится в ноябре и будет приурочено ко Дню рождения театра. Представительница легендарной актерско-режиссерской династии Симоновых – Екатерина Симонова готовит к выпуску спектакль "Вечер шутов".
На основной сцене 30 и 1 октября состоится сп6ектакль "Старик и море" в постановке выдающегося режиссера Анатолия Васильева по повести Эрнеста Хемингуэя. Это спектакль — посвящение Мастеру — Юрию Любимову, которого Васильев именует "Великим Творцом".
А первой премьерой на Новой сцене станет спектакль "Сергеев и городок" по роману Олега Зайончковского в постановке Светланы Земляковой. Премьера намечена на 21 сентября. Еще одна премьера осени на этой сцене — "Ричард III" Шекспира в постановке грузинского режиссера Автандила Варсимашвили.
Планы на "Фауста" и "Дон Кихота"
Режиссер сообщил, что должен сейчас на две недели уехать, так что берет небольшую паузу, но в его планах на сезон – поставить "Фауста" Гете, "Войну и мир" Толстого, "Трех сестер" Чехова и "Дачную лихорадку" Гольдони.
"Конечно, все это хочется сделать, все это объять, все это успеть. Это любимые авторы – жизнь на них и жизнь в них. Чехов, Толстой, Гоголь, Достоевский, кручусь вокруг них, это все как планеты, хочется быть достойным их. Великая драматургия и великая литература строит театр, творит театр и помогает раскрываться и расти актерам", сказал Туминас РИА Новости.
Что касается "Фауста", который уже давно задуман режиссером, по его мысли это должен быть очень светлый спектакль, не тяжелый. "В нем будет много юмора и театральности", — отметил Туминас.
Гастроли
В преддверии нового сезона прошли "Большие гастроли" театра в столице Карелии Петрозаводске, где вахтанговцы представили шесть спектаклей.
А в новом сезоне театр вновь ждет много поездок. Первые запланированные гастроли – в октябре в Китай. Затем в ноябре в Петербурге запланирован целый фестиваль спектаклей Туминаса. В декабре артисты отправятся в Баку, в январе – в Неаполь, в феврале предстоят гастроли в Лондоне.
Кроме того в планах – поездки в Литву и Белоруссию, а также несколько выездных представлений в России.