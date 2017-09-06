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Культура

Открытие Симоновской сцены и "Фауст": театр Вахтангова открывает сезон

16:2806.09.2017
(обновлено: 16:37 06.09.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновТеатр Вахтангова на Арбате. Архивное фотоТеатр Вахтангова на Арбате. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Вахтанговский театр открывает 6 сентября свой новый, 96-й сезон спектаклем "Царь Эдип" в постановке художественного руководителя театра Римаса Туминаса: а перед этим артисты собрались на сбор труппы, где вспоминали события прошлого сезона и говорили о планах на будущий.

Театр имени Евгения Вахтангова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Театр имени Вахтангова поставил рекорд по посещаемости
Начало нового сезона ознаменовано в том числе важными датами, связанными с творческой деятельностью в Вахтанговском театре. В этом году исполняется 60 лет, как верой и правдой служит этому театру народный артист СССР Василий Лановой. А в декабре примадонна Вахтанговского Юлия Борисова отметит 70 лет работы на этих подмостках. Не забудут в театре и мастеров прошлого: 20 ноября здесь отметят 90-летие Михаила Ульянова (1927 – 2007).

Симоновская, новая и основная сцены

Весной начались репетиции спектаклей, которые будут открывать афишу Симоновской сцены. Своеобразие нового сценического пространства заключается в использовании при подготовке спектаклей не пьес, а литературно-художественного материала выдающихся писателей. Открытие Симоновской сцены состоится в ноябре и будет приурочено ко Дню рождения театра. Представительница легендарной актерско-режиссерской династии Симоновых – Екатерина Симонова готовит к выпуску спектакль "Вечер шутов".

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков во время сбора труппы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Безруков рассказал о планах Губернского театра на новый сезон
Андрей Максимов с художником Максимом Обрезковым начали репетиции спектакля "Сон императрицы. Выпускники Мастерской Туминаcа в сентябре приступят к работе над спектаклем по новеллам Стефана Цвейга.

На основной сцене 30 и 1 октября состоится сп6ектакль "Старик и море" в постановке выдающегося режиссера Анатолия Васильева по повести Эрнеста Хемингуэя. Это спектакль — посвящение Мастеру — Юрию Любимову, которого Васильев именует "Великим Творцом".

А первой премьерой на Новой сцене станет спектакль "Сергеев и городок" по роману Олега Зайончковского в постановке Светланы Земляковой. Премьера намечена на 21 сентября. Еще одна премьера осени на этой сцене — "Ричард III" Шекспира в постановке грузинского режиссера Автандила Варсимашвили.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаведующая костюмерным цехом театра имени Вахтангова Галина Бажанова и художественный руководитель театра Римас Туминас на церемонии вручения премии "Человек театра"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заведующая костюмерным цехом театра имени Вахтангова Галина Бажанова и художественный руководитель театра Римас Туминас на церемонии вручения премии "Человек театра"

Планы на "Фауста" и "Дон Кихота"

Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Художественный руководитель Вахтанговского театра, выдающийся режиссер Римас Туминас в среду поздравил всех с началом нового сезона и сказал, что по тому, в каком состоянии сейчас театр и все его службы, это дом, в котором хочется жить, творить и строить планы и надежды на будущее.

Режиссер сообщил, что должен сейчас на две недели уехать, так что берет небольшую паузу, но в его планах на сезон – поставить "Фауста" Гете, "Войну и мир" Толстого, "Трех сестер" Чехова и "Дачную лихорадку" Гольдони.

"Конечно, все это хочется сделать, все это объять, все это успеть. Это любимые авторы – жизнь на них и жизнь в них. Чехов, Толстой, Гоголь, Достоевский, кручусь вокруг них, это все как планеты, хочется быть достойным их. Великая драматургия и великая литература строит театр, творит театр и помогает раскрываться и расти актерам", сказал Туминас РИА Новости.

Что касается "Фауста", который уже давно задуман режиссером, по его мысли это должен быть очень светлый спектакль, не тяжелый. "В нем будет много юмора и театральности", — отметил Туминас.

Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров во время сбора труппы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Также художественный руководитель сообщил, что в этом сезоне планирует поставить спектакль на вахтанговской сцене известный режиссер Юрий Бутусов, скорее всего это будет "Дон Кихот".

Гастроли

В преддверии нового сезона прошли "Большие гастроли" театра в столице Карелии Петрозаводске, где вахтанговцы представили шесть спектаклей.

А в новом сезоне театр вновь ждет много поездок. Первые запланированные гастроли – в октябре в Китай. Затем в ноябре в Петербурге запланирован целый фестиваль спектаклей Туминаса. В декабре артисты отправятся в Баку, в январе – в Неаполь, в феврале предстоят гастроли в Лондоне.

Кроме того в планах – поездки в Литву и Белоруссию, а также несколько выездных представлений в России.

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