Британский певец Робби Уильямс во время выступления на концерте. Архивное фото

Британский певец Робби Уильямс во время выступления на концерте. Архивное фото

ЛОНДОН, 5 сен — РИА Новости, Мария Табак. Известный британский певец Робби Уильямс отменил выступления в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи в связи с болезнью, говорится в переданном в РИА Новости сообщении пиар-компании Murray Chalmers PR, клиентом которой является музыкант.

"В связи с болезнью последние два концерта в рамках европейского турне The Heavy Entertainment Show Tour, в Санкт-Петербурге и Москве, отменены. Робби Уильямс также не будет выступать на конкурсе "Новая волна" в Сочи", — говорится в заявлении.

Концерт в Санкт-Петербурге планировался на 7 сентября, в Москве — на 10-е, выступление на "Новой волне" — 14 сентября.

На вопрос РИА Новости о том, отменены ли выступления вовсе или же россияне могут рассчитывать, что концерты все же состоятся в другие даты, в компании ответить затруднились.

"На данный момент мы располагаем только этой информацией. Если появится дополнительная информация, мы вам сообщим", — сказал представитель Murray Chalmers PR.

Он также рассказал, что в течение минувшего лета на концертах Уильямса побывали более 1,1 миллиона его поклонников. Недавно певец объявил, что в феврале и марте 2018 года выступит в Австралии.