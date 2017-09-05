Минкультуры усилит контроль за расходованием бюджетных средств

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Министерство культуры РФ усилит контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемые субсидии должны носить еще более целевой и конкретизированный характер",- сообщила пресс-служба ведомства.

"Будет еще более усилен контроль за расходованием бюджетных средств. Профильным департаментам дано поручение оперативно внести предложения, чтобы субсидии, которые выдаются творческим организациям, союзам и учреждениям, носили еще более целевой и конкретизированный характер", — говорится в сообщении.

Усиление контроля за расходованием средств связано с делом Кирилла Серебренникова и его "Седьмой студии".

Министр культуры РФ Владимир Мединский ранее назвал решение о домашнем аресте Серебренникова печальной для всех работников культуры ситуацией. Министр также добавил, что ведомство на протяжении многих лет системно поддерживало Серебренникова и его проекты.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер будет отбывать домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".