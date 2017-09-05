Кончаловский начал съемки фильма о жизни Микеланджело

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский приступил в Италии к съемкам нового фильма "Монстр. Видения", сообщили РИА Новости в продюсерском центре Кончаловского.

Производство картины осуществляет Фонд Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств совместно с итальянской компанией Jean Vigo Italia при участии Благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт", Минкультуры РФ, а также Первого канала и Rai Cinema. Генеральным продюсером фильма выступил известный российский предприниматель Алишер Усманов.

Съемки начались в Италии, в горах Каррары. Эпическая картина российско-итальянского производства (ранее объявлялось ее рабочее название "Грех") будет снята в традициях классической исторической драмы и станет важным этапом сотрудничества двух стран в области культуры и искусства. Фильм посвящен жизни великого художника и скульптора Микеланджело Буонарроти.

В новом фильме Кончаловский намерен показать несколько эпизодов из жизни Микеланджело, опираясь на жанр "видения". По словам режиссера, рассказчику может присниться что угодно, и человеческое всегда интереснее того, что отражено в официальных документах. Впрочем, картина снимается с учетом строгих требований к исторической достоверности.

"Я хотел бы передать не только сущность фигуры Микеланджело, но и запахи, цвета и колорит той эпохи, такой полной вдохновения и красоты, и в то же время кровавой и жестокой. На создание фильма меня подтолкнуло желание рассказать миру, рассказать современной молодежи, у которой очень короткая память, о величии фигуры Микеланджело", — подчеркнул Кончаловский.

Съемки будут проходить в регионах Тоскана и Лацио, где жил и работал великий художник. Съемочная группа начнет работу в Монте Альтиссимо, а затем продолжит в Карраре, Монтепульчано, Флоренции, Ареццо, Капрароле и Риме.

Роль Микеланджело исполнит итальянский актер Альберто Тестоне, роль маркиза Маласпина — Умберто Орсини, а в роли Папы Юлия II выступит Массимо де Франкович. В картине примут участие и непрофессиональные артисты. Фильм будет снят на итальянском языке. Режиссер планирует закончить монтаж проекта в 2018 году.