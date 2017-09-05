МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) попросили немецкого актера Ларса Айдингера опубликовать письмо от имени режиссера Кирилла Серебренникова. Запись телефонного разговора пранкеров и актера опубликована на сайте Вести.ру.
Пранкеры по телефону зачитывают текст послания, в котором Серебренников якобы просит не поддаваться на провокации "политических мошенников", поскольку они пытаются нажиться на истории с его арестом. В письме, которое зачитывают пранкеры, также говорится, что президент Украины Петр Порошенко предложил Серебренникову возглавить один из украинских театров и снимать кино. "Я повторю: я — человек искусства, а человек искусства не ворует, а создает", — заявили пранкеры от имени Серебренникова в разговоре с актером.
Пранкеры от имени Серебренникова попросили Айдингера опубликовать письмо в своих социальных сетях и подчеркнуть, что оно было написано до ареста, во время пребывания в Берлине.
Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Ему было разрешено посещать театр, но только с разрешения следователя. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".