МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) попросили немецкого актера Ларса Айдингера опубликовать письмо от имени режиссера Кирилла Серебренникова. Запись телефонного разговора пранкеров и актера опубликована на сайте Вести.ру.

Исполнитель роли Николая II в фильме Алексея Учителя "Матильда" Ларс Айдингер накануне разместил в своем Instagram письмо, которое Серебренников якобы передал ему во время поездки в Германию. Немецкий актер утверждал, что Серебренников попросил его опубликовать послание, если он будет арестован. Позднее адвокат помещенного под домашний арест режиссера Дмитрий Харитонов заявил, что Серебренников не отправлял письмо немецкому актеру и не просил того о помощи.

Пранкеры по телефону зачитывают текст послания, в котором Серебренников якобы просит не поддаваться на провокации "политических мошенников", поскольку они пытаются нажиться на истории с его арестом. В письме, которое зачитывают пранкеры, также говорится, что президент Украины Петр Порошенко предложил Серебренникову возглавить один из украинских театров и снимать кино. "Я повторю: я — человек искусства, а человек искусства не ворует, а создает", — заявили пранкеры от имени Серебренникова в разговоре с актером.

"Запись была сделана непосредственно вчера, и общались мы с ним по телефону на протяжении определенного времени, поэтому он всячески верил тому, что мы ему говорим… Что самое интересное — он знаком с Серебренниковым лично. И нисколько не распознал манеру речи, не показалось ему странным то, о чем мы говорили. И даже абсурдные моменты его нисколько не смутили", — рассказали пранкеры сайту.

Пранкеры от имени Серебренникова попросили Айдингера опубликовать письмо в своих социальных сетях и подчеркнуть, что оно было написано до ареста, во время пребывания в Берлине.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Ему было разрешено посещать театр, но только с разрешения следователя. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

В понедельник Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты обвиняемого режиссера на его домашний арест. Серебренникова оставили под домашним арестом, но разрешили ему прогулки с 18.00 до 20.00 в районе Хамовников. Мосгорсуд также не разрешил Серебренникову встречаться с ламой — буддистским священнослужителем, йоготерапевтом, а также не разрешил посещение его квартиры помощницей по домохозяйству.