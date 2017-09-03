МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Фестиваль "Золотая маска" по традиции открывает новый сезон осенней серией региональных и международных проектов; в частности, гастроли лучших спектаклей пройдут в восьми городах России, а в Минске, Эстонии и Латвии "Золотая маска" примет участие в международных фестивалях.

Как сообщили в пресс-службе "Золотой маски", сезон откроется в небольшом городе Краснокамске в Пермском крае, где будут показаны спектакли Российского молодежного театра "Сказки на всякий случай" (3 сентября) и "В дороге" (4 сентября), а также состоится мастер-класс для учащихся Детской театральной школы.

В сентябре (с 15 по 21) в четвертый раз "Золотая маска" приедет в Ульяновск. В программе — спектакли-лауреаты и номинанты премии "Чайка. Эскиз" Ярославского театра имени Волкова, "Русский роман" Театра имени Маяковского и "Железо" Театра кукол из Карелии.

Список малых городов продолжат Новотроицк, Орск, Костомукша. С 20 по 25 сентября "Золотая маска" будет показывать спектакли в Петрозаводске, а в октябре и ноябре – в Череповце.

Международная программа

Четыре спектакля доберутся до самого севера, и с 18 по 26 ноября в Норильске будут представлены спектакли "Шведская спичка" и "Осторожно, эльфы" Театра Наций, "Рождество О. Генри" Театра имени Пушкина и "Записки юного врача" "Мастерской" из Санкт-Петербурга.

Международная программа "Золотой маски-2017" включает показ спектаклей с 3 по 17 октября в Латвии (Рига, Лиепая и Вентспилс) и Эстонии (Таллин, Нарва и Тарту). В числе спектаклей "Русский роман" Театра имени Маяковского, "Кафе Идиот" "Балета Москва", "Сон в летнюю ночь" Мастерской Фоменко, "Иванов" Театра Наций, опера "Доктор Гааз" "Геликон-оперы".

В рамках международного фестиваля "ТеАрт" в Минске "Золотая маска" представит "Иванова" с Евгением Мироновым в главной роли и "Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой" Электротеатра "Станиславский" в постановке Хайнера Гёббельса.

Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр.

Лауреаты премии определяются на одноименном фестивале. Фестиваль спектаклей, выдвинутых на соискание премии "Золотая Маска", — это масштабный форум, который представляет профессиональной общественности и широкому зрителю полную картину российской театральной жизни.