МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Фестиваль "Золотая маска" по традиции открывает новый сезон осенней серией региональных и международных проектов; в частности, гастроли лучших спектаклей пройдут в восьми городах России, а в Минске, Эстонии и Латвии "Золотая маска" примет участие в международных фестивалях.
В сентябре (с 15 по 21) в четвертый раз "Золотая маска" приедет в Ульяновск. В программе — спектакли-лауреаты и номинанты премии "Чайка. Эскиз" Ярославского театра имени Волкова, "Русский роман" Театра имени Маяковского и "Железо" Театра кукол из Карелии.
Список малых городов продолжат Новотроицк, Орск, Костомукша. С 20 по 25 сентября "Золотая маска" будет показывать спектакли в Петрозаводске, а в октябре и ноябре – в Череповце.
Международная программа
Международная программа "Золотой маски-2017" включает показ спектаклей с 3 по 17 октября в Латвии (Рига, Лиепая и Вентспилс) и Эстонии (Таллин, Нарва и Тарту). В числе спектаклей "Русский роман" Театра имени Маяковского, "Кафе Идиот" "Балета Москва", "Сон в летнюю ночь" Мастерской Фоменко, "Иванов" Театра Наций, опера "Доктор Гааз" "Геликон-оперы".
Российская национальная театральная премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр.
Лауреаты премии определяются на одноименном фестивале. Фестиваль спектаклей, выдвинутых на соискание премии "Золотая Маска", — это масштабный форум, который представляет профессиональной общественности и широкому зрителю полную картину российской театральной жизни.