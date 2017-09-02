В Москве простились со скрипачом Дмитрием Коганом

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Близкие люди и поклонники таланта Дмитрия Когана в субботу простились с известным скрипачом в московском международном Доме музыки, передает корреспондент РИА Новости.
Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной династии. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижер Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская, окончившая Академию музыки имени Гнесиных. Коган с шести лет начал заниматься на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
Коган был художественным руководителем самарской филармонии с 2011 по 2013 год. Как сообщили в культурном учреждении, заслугой музыканта является создание камерного оркестра Volga Philharmonic из лучших солистов филармонии. Коллектив под руководством маэстро неоднократно выезжал на гастроли в Москву, другие города России, выступал в Швейцарии, открывал XIII международный фестиваль "Кремль музыкальный".
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