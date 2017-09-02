В Москве простились со скрипачом Дмитрием Коганом

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Близкие люди и поклонники таланта Дмитрия Когана в субботу простились с известным скрипачом в московском международном Доме музыки, передает корреспондент РИА Новости.

Заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался в Москве во вторник на 39-м году жизни. Прощание с ним состоялось в Камерном зале Дома музыки. Похоронят Когана на Троекуровском кладбище.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной династии. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижер Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская, окончившая Академию музыки имени Гнесиных. Коган с шести лет начал заниматься на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Коган был художественным руководителем самарской филармонии с 2011 по 2013 год. Как сообщили в культурном учреждении, заслугой музыканта является создание камерного оркестра Volga Philharmonic из лучших солистов филармонии. Коллектив под руководством маэстро неоднократно выезжал на гастроли в Москву, другие города России, выступал в Швейцарии, открывал XIII международный фестиваль "Кремль музыкальный".

В 2013 году концерт "Пять великих скрипок" вместе с камерным оркестром Volga Philharmonic был представлен музыкантом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в присутствии премьер-министра России Дмитрия Медведева, представителей мировой политической и бизнес-элиты. Также Дмитрий Коган был инициатором и художественным руководителем двух фестивалей: "Дни высокой музыки в Самаре" и Волжского фестиваля духовной музыки.

Подробнее о биографии Дмитрия Когана читайте в справке РИА Новости >>