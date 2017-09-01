Актер, сыгравший Гэндальфа во "Властелине колец", поддержал Серебренникова

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Британский актер театра и кино сэр Иэн Маккеллен прислал в "Гоголь-центр" письмо в поддержку помещенного под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова.

"Я – 78-летний актер театра и кино, наиболее известный за пределами Великобритании как Гэндальф из "Властелина колец", в прошлом году с большой радостью посетил Российскую Федерацию. Из множества мест, которые я посетил…, меня больше всего впечатлил московский театр "Гоголь-центр". Работы, которые в нем создаются, и витающую в его стенах атмосферу я считаю образцовыми для подлинного театра…" — сказано в письме актера, которое процитировали в пресс-службе театра.

Маккеллен подчеркнул, что считает невероятным, что Серебренников мог совершить то, что способно подорвать успех этого театра. Актер, по его словам, был удивлен и напуган, узнав о тех обвинениях, которые привели режиссера к домашнему аресту.

"Уверен, что выскажу общее мнение всего артистического сообщества Соединенного Королевства, которое обращается к России за просветлением и посвящением в мир искусства, призвав всех, кто в состоянии это сделать, оказать поддержку Кириллу Серебренникову и дать ему возможность как можно скорее продолжить его жизненно важную работу в кино и, конечно, в неповторимом "Гоголь-центре", — сказано в письме Маккелена, кавалера Ордена чести, Командора Британской Империи.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".