Балерина Ульяна Лопаткина стала студенткой СПбГУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен – РИА Новости. Балерина Ульяна Лопаткина стала студенткой Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), она будет учиться по программе "Дизайн среды", где готовят специалистов в области ландшафтов и интерьера, сообщает пресс-служба вуза.

Лопаткина, в июне объявившая о завершении танцевальной карьеры, вскоре после этого подала документы на поступление в университет.

"Успешно пройдя творческие испытания, балерина была зачислена в СПбГУ на обучение по программе "Дизайн среды", — отмечается в сообщении.

Образовательная программа "Дизайн среды" готовит специалистов городской среды, архитектуры, ландшафта и интерьера.

"Эта программа предполагает развитие в разных направлениях, именно это мне нравится. Я иду в университет для того, чтобы расширить не только свои знания, но и свое мировосприятие. Меня действительно интересует среда, ее оформление и влияние на человека. Надеюсь, что знания, полученные здесь, откроют новые возможности для творчества, причем не только в сфере балета. А что из этого получится — покажет время", — отметила Лопаткина, слова которой приводятся в сообщении.

Получив образование в Академии русского балета имени Вагановой, Лопаткина с 1991 года была принята в труппу Мариинского театра. Много лет она была примой-балериной театра и выступала на ведущих площадках мира. В июне 2017 года она сообщила о завершении своей танцевальной карьеры в связи с усугублением профессиональных травм.