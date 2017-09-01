МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Новый клип "Ленинграда", в котором снялись футболист Александр Кержаков, журналист Александр Невзоров и несколько известных рэперов, набрал больше трех миллионов просмотров на YouTube.

В видеоролике на песню "Ч.П.Х." спародирован популярный рэп-баттл Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Гнойного (Вячеслав Машнов/Карелин).

Один из куплетов зачитал рэпер ST, проигравший Федорову в прошлогоднем баттле. В клипе лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров сетует на то, что ST не процитировал Николая Гумилева. В баттле против Гнойного Федоров зачитал его стих "Слово".

Невзоров в видеоролике невозмутимо курит сигару над блокнотом с записями, а Кержаков, выпивая, промахивается мимо рта, очевидно, отсылая к своим прошлым футбольным неудачам, когда ему не удавалось попасть с близкого расстояния в створ ворот.

Самым просматриваемым видео Ленинграда на YouTube стал клип на песню "Экспонат", за полтора года набравший 112 миллионов просмотров.