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Культура

Полувековой айпад и первые социальные сети: как кино предсказало будущее

08:0001.09.2017
(обновлено: 08:17 01.09.2017)
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© Фото : 20th Century Fox, DreamWorks SKG, 2002Кадр из фильма Особое мнение(2002)Кадр из фильма Особое мнение(2002)
© Фото : 20th Century Fox, DreamWorks SKG, 2002

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Анна Михайлова. В этот день в 1902 году состоялась премьера первого в мире научно-фантастического фильма "Путешествие на Луну". Короткометражная картина Жоржа Мельеса — это 14-минутная немая пародия на сюжеты книг Жюля Верна и Герберта Уэллса.

За прошедшие с тех пор 115 лет научно-фантастическое кино предсказало не только покорение космоса, но и технологии, без которых мы сегодня не представляем свою жизнь. РИА Новости собрало пророчества из фильмов, ставшие реальностью.

"Метрополис" (1927)

Классическая черно-белая антиутопия немецкого режиссера Фрица Ланга до сих пор поражает масштабом идей. В этом городе будущего люди пользуются устройствами, которые в те годы казались зрителям фантастикой в чистом виде. Так, в сцене восстания рабочих правитель Метрополиса Йо Фредерсен связывается со старшим бригадиром завода Гротом по удивительному аппарату — телефону с большим экраном. Сегодня технология видеосвязи используется  повсеместно — от международных переговоров до общения через Skype и смартфоны.

"451 градус по Фаренгейту" (1966)

Экранизация знаменитого романа Рэя Брэдбери французским режиссером Франсуа Трюффо уже в 60-е познакомила зрителей с интерактивным телевидением. В мире будущего, где книги под запретом, люди без конца смотрят передачи по плазменным панелям, которыми увешаны стены домов. С помощью этих устройств обитатели даже могут общаться друг с другом. Чем не социальные сети.

"Космическая одиссея 2001 года" (1968)

Один из лучших фильмов о космосе всех времен по версии большинства кинематографических рейтингов — "Космическая одиссея" Стэнли Кубрика — был обречен стать пророческим, ведь сценарий для картины писался совместно с великим фантастом Артуром Кларком. Конечно, до пилотируемого полета на Юпитер человечеству еще далеко, но планшеты уже стали реальностью.

В одной из сцен астронавты смотрят видео на плоских устройствах, похожих на айпад. Позже компания Samsung даже подавала иск к Apple, пытаясь доказать, что цифровой гигант позаимствовал дизайн планшетов у создателей этого фильма.

"Бегущий по лезвию" (1982)

Культовая картина Ридли Скотта снята по мотивам романа Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?". Лента была признана лучшим научно-фантастическим фильмом в истории по опросу ученых, проведенному газетой The Guardian. Действие происходит практически в наши дни — в 2019 году в Лос-Анджелесе. К счастью, вооруженные киборги по американским городам пока не ходят, зато сканирование сетчатки глаза или голосовое управление аппаратурой давно стало обыденностью.

"Терминатор" (1984)

© Orion Pictures, 1984Кадр из фильма "Терминатор"(1984)
© Orion Pictures, 1984
Кадр из фильма "Терминатор"(1984)

Действие первого фантастического боевика Дэвида Кэмерона из серии о Терминаторе происходит в 2029 году. Из будущего, где человечество поработил искусственный интеллект, в 1984 год прибывает герой Арнольда Шварценеггера — киборг-убийца. Пока сделать робота внешне совершенно не отличимым от человека ученым не удалось. А вот летающие аппараты из фильма, несущие огонь и разрушения, уже перестали быть научной фантастикой. Сегодня военные дроны активно применяются в конфликтах по всему миру.

"Назад в будущее — 2" (1989)

Вторая часть фантастической трилогии Роберта Земекиса "Назад в будущее" переносила зрителей из конца 80-х в 2015 год. Некоторые фантазии создателей фильма оказались пророческими. Так, сцены, где герои открывают входной замок с помощью отпечатка пальца или расплачиваются подобным образом в такси, не вызовут у современного зрителя удивления. Биометрия в наши дни используется повсеместно — от мобильных телефонов до заграничных паспортов.

"Особое мнение" (2002)

Режиссеры продолжали заглядывать в будущее и из сравнительно недавнего прошлого. Киноадаптация одноименной повести Филипа Дика Стивеном Спилбергом — яркий пример того, как быстро развиваются современные технологии. Фильм, снятый в 2002 году, предвосхитил появление так называемого бесконтактного интерфейса. Герой Тома Круза управляет голографическим дисплеем с помощью жестов. Уже через семь лет после выхода "Особого мнения" компания Microsoft представила трехмерный жестовый контролер Kinect. Разработчики признали, что на его создание их вдохновила лента Спилберга.

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