Алексей Герман рассказал о фильме "Довлатов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Фильм "Довлатов" расскажет не только про писателя Сергея Довлатова, но и про само сообщество советской интеллигенции 70-х годов, рассказал журналистам режиссер Алексей Герман.

Основной блок съемок проекта "Довлатов" стартовал в Санкт-Петербурге в феврале 2016. Премьера картины была намечена на осень 2017 года. Согласно последним планам съемочной группы, премьера состоится в первой половине 2018 года. Картина рассказывает о нескольких днях жизни Довлатова и его семьи.

"Нам было важно совместить историю писателя с историей талантливых людей, которые из-за разных особенностей мироустройства не могли заниматься своей деятельностью и были вынуждены уехать… Это фильм про интеллигенцию, которой было, наверно, больше, чем сейчас, про эпоху, про людей", — сказал режиссер.

По его словам, эпоха 70-х была выбрана для того чтобы показать на экране классиков в молодости. "70-е – это время, когда Бродский не уехал, Довлатов еще не уехал в Прибалтику, отголоски "оттепели". Они молодые, энергичные, им всем в районе 30 лет. Мы их знаем уже бородатыми, немолодыми, усталыми людьми. Поэтому – начало 70-х", — сказал Герман.

Он добавил, что история фильма является выдуманным сюжетом с вкраплениями прозы Довлатова и его высказываний.

"Мы решили пойти по этому пути, потому что Довлатов сам по себе не идеальный сценичный писатель. Он себя немножко выдумал, он не совсем такой, каким себя описывает. Совсем уходить в экранизацию его текстов было бы неправильно. И когда ты начинаешь разбираться, узнаешь, что Довлатов много работал, очень рано вставал. У него была напряженная внутренняя жизнь. Этот обаятельный, пьющий человек не совсем соответствует созданному в текстах образу", — сказал режиссер.

Герман отметил, что короткий период времени действия фильма обусловлен стремлением съемочной группы "в относительно спрессованной форме через малое отразить большое". "Мы пошли путем рассказа о коротком промежутке его жизни, где происходит некий набор важных для него событий, которые связаны с семей, попыткой опубликоваться", — пояснил он журналистам.