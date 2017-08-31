Премьера фильма "Довлатов" перенесена на 2018 год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг – РИА Новости. Режиссер фильма "Довлатов" Алексей Герман сообщил, что лента выйдет в прокат в первой половине 2018 года.

Изначально премьера картины была намечена на осень 2017 года.

"Мы вынуждены были в связи с семейными обстоятельствами остановиться на полтора месяца, сейчас приступили к финальным вещам, связанным со звуком, компьютерной графикой и титрами. В течение месяца, наверное, мы фильм завершим. В первой половине 2018 года фильм выйдет в прокат", — сказал режиссер журналистам.

Он отметил, что проект является международным, в нем задействовано много иностранных артистов, поэтому работа со звуком очень трудоемкая. "Но в конце сентября мы должны фильм полностью завершить", — сказал режиссер.

Картина рассказывает о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова и его семьи. Основной блок съемок проекта "Довлатов" стартовал в Санкт-Петербурге в феврале 2016 года.