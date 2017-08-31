В лондонском Музее науки открыли памятник Гагарину

ЛОНДОН, 31 авг – РИА Новости, Мария Табак. Директор лондонского музея науки Иан Блэтчфорд на торжественной церемонии в среду вечером открыл скульптуру первого космонавта Юрия Гагарина и пообещал регулярно проводить выставки, посвященные истории российских исследований космоса.

Важно напоминать

"Это было моей идеей – установить у нас в музее бюст Гагарина. Мне важно, чтобы наша коллекция здесь, в музее, рассказывала полную историю исследования космоса, тогда как в большинстве музеев в Европе и США представлены американские технологии. Вы видите, у нас есть фотографии, выставка, посвященная Валентине Терешковой. И мы хотим постоянно напоминать людям, что российские достижения, в особенности достижения 1950-1960-х годов, легли в основу современных исследований космоса", — сказал Блэтчфорд, отвечая на просьбу РИА Новости рассказать, как возникла идея установки бюста Гагарина.

По его мнению, просто полагаться на историческую память нельзя.

"Люди возраста моих родителей, конечно, помнят Гагарина, но молодым людям мы должны напоминать вновь и вновь. Поэтому у нас проходит выставка о Терешковой. У нас огромная аудитория школьников, они приходят и смотрят фильм о ее жизни, и открывают для себя этих великих людей. Будь то Гагарин, Леонов, Терешкова, Королев, все они — великие исторические фигуры", — подчеркнул Блэтчфорд.

Лондонский Музей науки в последнее время часто организует мероприятия, связанные с достижениями СССР и России в космической сфере. Так, в марте нынешнего года первая женщина-космонавт Валентина Терешкова открыла в музее выставку, посвященную ее биографии и достижениям. В 2015 году Терешкова приезжала в Лондон на открытие выставки "Космонавты: Рождение космической эры", прошедшей в Музее науки с грандиозным успехом.

"Мы подписали в этом году соглашение с Государственным музеем истории космонавтики имени Циолковского в Калуге, так что собираемся теперь вместе разрабатывать идеи выставок, будь то выставки о пионерах российских космических программ или о будущих планах России в космической отрасли. Так что планы есть, но это суперсекрет. Надеюсь, что в течение 10-20 лет мы будем проводить новые выставки про Россию", — сказал директор музея.

Гагарин — по всему миру

Открытие бюста Гагарина состоялось в рамках Перекрестного года науки и образования России и Великобритании и музейной программы вечерних мероприятий Lates.

"В тяжелые с политической точки зрения времена особенно важно продолжать сотрудничать в этих областях: ученым, исследователям, художникам, работникам образовательной сферы", — сказал на церемонии открытия бюста Гагарина советник-посланник посольства России в Лондоне Александр Крамаренко.

Бюст первого космонавта в дар Музею науки передал международный благотворительный общественный фонд "Диалог культур — Единый мир", реализующий проекты, целью которых является укрепление дружеских связей между различными странами.

Уже 27 стран, в том числе Франция, Италия, США и Индия ранее приняли в подарок бюсты Гагарина.

"Я уверен, что сегодняшнее событие укрепит дружбу между нашими народами и сделает мир добрее. Гагарин был человеком мира, летевшим в космос из Советского Союза, и мы надеемся, что в XXI веке космос и Земля останутся мирными, и единое звездное небо над всеми нами будет всегда мирным", — сказал глава фонда Руслан Байрамов.

Бюст Гагарина в музее науки стал вторым в Лондоне памятником первому космонавту. Еще один памятник Гагарину — копия монумента, созданного в 1984 году к 50-летию космонавта известным скульптором Анатолием Новиковым — был открыт в 2011 году напротив здания Британского совета в Лондоне. Монумент стал подарком Великобритании от Роскосмоса по случаю 50-летия визита космонавта в Британию.

Спустя полтора года памятник "переехал" на территорию Королевской обсерватории в предместье британской столицы Гринвич и с тех пор стоит на террасе, названной в честь первого космонавта.