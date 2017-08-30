Минкультуры ожидает возмещения ущерба от хищений в проекте "Платформа"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Минкультуры обращалось в Следственный комитет в связи с делом о хищении средств, направленных на проект "Платформа", и ожидает, что ему возместят ущерб, нанесенный федеральному бюджету действиями получателя субсидий, сообщает пресс-служба министерства в среду.

"После сообщений о хищении бюджетных средств, из-за которого в мае прошли обыски в "Гоголь-центре" и у режиссера Кирилла Серебренникова, министерством культуры РФ было принято решение обратиться в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что подобное обращение – стандартная процедура, применяемая в тех случаях, когда государству (в данном случае – в лице министерства культуры РФ) может быть причинен крупный материальный ущерб.

"Учитывая, что ведомством в 2011-2014 годах выделялись субсидии, направленные на поддержку развития и популяризации современного искусства в рамках проекта "Платформа", решение обратиться в следственные органы было полностью обоснованным. Таким образом, именно министерству культуры РФ должен быть возмещен ущерб, нанесенный федеральному бюджету действиями получателя субсидий", — подчеркнули в ведомстве.

При этом на данный момент окончательный размер ущерба ведомству не известен, он будет определен следствием, добавляется в сообщении.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".