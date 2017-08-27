США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Культура

Советский хоррор, вестерн и комедия: десять лучших отечественных фильмов

08:0027.08.2017
(обновлено: 08:07 27.08.2017)
011680
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из кинофильма Бриллиантовая рука (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин (слева) в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли ГорбунковойКадр из кинофильма Бриллиантовая рука (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин (слева) в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой
© РИА Новости
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Отечественные кинематографисты отмечают профессиональный праздник — День российского кино. Сама дата несколько раз менялась, но с 2001 года Министерство культуры закрепило праздник за 27 августа. В этот день в  1919 году Совнарком принял декрет о национализации кинопроизводства в Советской России. РИА Новости собрало самые популярные у российских зрителей отечественные фильмы разных жанров.

Боевик: "Пираты XX века"

© Фото : Киностудия имени М. Горького, 1979Кадр из фильма "Пираты XX века"(1979)
© Фото : Киностудия имени М. Горького, 1979
Кадр из фильма "Пираты XX века"(1979)

Советский боевик режиссера Бориса Дурова "Пираты XX века" — абсолютный лидер отечественного кинопроката.  После премьеры в 1980 году фильм посмотрели 87,6 миллиона зрителей. К 1990 году эта цифра выросла до 120 миллионов. В центре сюжета, основанного на реальных событиях, — противостояние команды советского грузового судна с современными пиратами. Бандиты захватывают корабль, перевозивший опиум для фармакологических целей, и пытаются избавиться от экипажа.

Выход самой кассовой российской картины был под угрозой: после первого закрытого показа в ЦК ее хотели отправить "на полку". От забвения ленту спас Леонид Брежнев. Генсек пришел в восторг от фильма и велел выпустить его в широкий прокат. Школьники зачастую сбегали с уроков в который раз пересматривать "Пиратов", поэтому в некоторых кинотеатрах даже отменили утренние сеансы.

Ужасы: "Вий"

© Фото : Мосфильм (1967)Кадр из фильма "Вий". 1967 год
© Фото : Мосфильм (1967)
Кадр из фильма "Вий". 1967 год

Первый и единственный советский хоррор был снят Константином Ершовым и Георгием Кропачевым по одноименной повести Николая Гоголя. В 1968 году "Вия" посмотрели 32,6 миллиона зрителей. Картина также вышла в прокат за рубежом — в США, Франции, Финляндии и Аргентине.

Интересно, что на роль панночки Наталью Варлей утвердили уже после начала съемок, первоначально сниматься должна была Александра Завьялова. Главного героя Хому Брута блестяще сыграл Леонид Куравлев, а роль главного чудовища — Вия — акробат Николай Степанов. Нечисть рангом пониже тоже играли цирковые артисты.

Вестерн (истерн): "Неуловимые мстители"

© Фото : Мосфильм, 1967Кадр из фильма "Неуловимые мстители"(1967)
© Фото : Мосфильм, 1967
Кадр из фильма "Неуловимые мстители"(1967)

Одним из первых отечественных вестернов, а точнее, "истернов", как принято называть советские аналоги этого американского жанра, была картина "Неуловимые мстители".  История о приключениях четырех подростков в период Гражданской войны стала лидером проката в 1967 году. Фильм Эдмонда Кеосаяна посмотрели 54 миллиона зрителей.

Картина снята по мотивам повести "Красные дьяволята". Гимназист Валерка, Яшка-цыган, сироты Данька и Ксанька Щусь мстят банде атамана Бурнаша, за что сам Буденный принимает их в ряды Красной армии. На волне популярности "Неуловимых мстителей" появились такие классические отечественные вестерны, как "Белое солнце пустыни" и "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Комедия: "Бриллиантовая рука"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из кинофильма "Бриллиантовая рука"
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадр из кинофильма "Бриллиантовая рука"

"Кинороман в двух частях из жизни контрабандистов" — гласит слоган самой популярной отечественной комедии. "Бриллиантовую руку" посмотрели 76,7 миллиона зрителей. Таким образом, эксцентрическая комедия Леонида Гайдая занимает  третье место среди лидеров советского проката.

Несмотря на звездный актерский состав — Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, цензоры с трудом пропустили фильм. Лишь благодаря изобретательности режиссера ключевые сцены не были вырезаны. "Бриллиантовую руку"  мгновенно растащили на цитаты, а звучащие в картине песни — "Песня про зайцев", "Остров невезения" и "Помоги мне" — до сих пор остаются хитами домашних застолий и караоке.

Мелодрама: "Москва слезам не верит"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкКадр из фильма "Москва слезам не верит". В роли Гоши - Алексей Баталов.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Кадр из фильма "Москва слезам не верит". В роли Гоши - Алексей Баталов.

Мелодрама режиссера Владимира Меньшова с Верой Алентовой и Алексеем Баталовым в главных ролях стал классикой не только отечественного, но и мирового кино. В 1981 году лента получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". "Москва слезам не верит" занимает второе место среди лидеров советского проката. Ее посмотрели 84,4 миллиона человек.

Говорят, что президент США Рональд Рейган несколько раз пересматривал историю трех подруг-провинциалок перед встречей с Михаилом Горбачевым в 1985 году: таким образом он надеялся постичь загадку русской души.

Фильм-катастрофа: "Экипаж"

© Фото : Мосфильм, 1979Кадр из фильма "Экипаж"(1979)
© Фото : Мосфильм, 1979
Кадр из фильма "Экипаж"(1979)

"Экипаж" Александра Митты считается первым отечественным фильмом-катастрофой. При этом первая часть фильма о личной жизни членов экипажа относится к жанру бытовой мелодрамы. Во второй части героям предстоит спасти пострадавший от землетрясения самолет с пассажирами. 

На производство фильма с рабочим названием "Запас прочности" выделили очень скромный бюджет. Съемки шли долго и трудно — сложнее всего было найти списанный самолет. В итоге все старания окупились. Лента имела огромный успех в прокате, ее посмотрел 71 миллион зрителей.

Детектив: "Десять негритят"

© Фото : Одесская киностудия, 1987Кадр из фильма "Десять негритят"(1987)
© Фото : Одесская киностудия, 1987
Кадр из фильма "Десять негритят"(1987)

Детективный триллер Станислава Говорухина 1987 года — одна из лучших мировых экранизаций одноименного романа Агаты Кристи. В отличие от британских и американских версий, советская лента сохранила оригинальное название и пессимистическую концовку. Фильм посмотрели 33,2 миллиона зрителей.

Несмотря на то что Станислав Говорухин внес изменения в обстоятельства смерти некоторых героев, аудитория и критики отмечали близость картины к тексту Кристи.

Фантастика: "Человек-амфибия"

© Фото : Ленфильм, 1961Кадр из фильма "Человек-амфибия"(1961)
© Фото : Ленфильм, 1961
Кадр из фильма "Человек-амфибия"(1961)

Сценарий фантастической драмы по роману Александра Беляева почти десять лет пролежал на киностудии "Ленфильм". Режиссеры не решались браться за экранизацию из-за сложности игровых съемок под водой. Даже Уолт Дисней, который тоже заинтересовался романом советского писателя, отказался от этой идеи, не придумав, как ее реализовать.

Наконец у режиссера Владимира Чеботарева, имевшего опыт в научно-популярном кино, появился авантюрный план. Исполнители главных ролей Владимир Коренев и Анастасия Вертинская обучались подводному плаванию в Ленинградском институте физкультуры и прекрасно справились со съемками на глубине 18-20 метров. Фильм стал лидером проката 1962 года. Его посмотрели 65 миллионов зрителей.

Военный: "А зори здесь тихие"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкСцена из кинофильма "А зори здесь тихие…"
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сцена из кинофильма "А зори здесь тихие…"

Двухсерийный фильм Станислава Ростоцкого 1967 года снят по культовой повести Бориса Васильева. Вслед за книгой фильм режиссера-фронтовика стал одним из самых любимых и популярных кинопроизведений о Великой Отечественной войне. Ленту посмотрели 66 миллионов человек.

Сам Ростоцкий говорил, что посвятил картину медсестре, которая вынесла его с поля боя и спасла жизнь. Для молодых актрис, сыгравших девушек-зенитчиц, кроме Ольги Остроумовой, "А зори здесь тихие" стал дебютом на большом экране.

Мюзикл: "Карнавальная ночь"

© РИА НовостиПерейти в фотобанкАктеры Юрий Белов и Людмила Гурченко в фильме "Карнавальная ночь"
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Актеры Юрий Белов и Людмила Гурченко в фильме "Карнавальная ночь"

Комедийный мюзикл Эльдара Рязанова стал первым фильмом режиссера, вышедшим на большой экран, и второй крупной ролью Людмилы Гурченко. Несмотря на то что актриса изначально провалила пробы, и вместо нее Леночку должна была играть Ирина Скобцева, уже на третий день съемок стало понятно, что Гурченко необходимо вернуть.

Светлый и веселый музыкальный фильм стал настоящим событием в послевоенном кино. Журнал "Советский экран" признал его лучшей картиной 1957 года. "Карнавальную ночь" посмотрели 48 миллионов зрителей. Этот мюзикл до сих пор остается одной из самых любимых новогодних лент россиян.

Комментировать
Культура
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена