Советский хоррор, вестерн и комедия: десять лучших отечественных фильмов

Кадр из кинофильма Бриллиантовая рука (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин (слева) в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой

Кадр из кинофильма Бриллиантовая рука (режиссер Леонид Гайдай). Актеры Юрий Никулин (слева) в роли Горбункова, Андрей Миронов в роли Козодоева и Нина Гребешкова в роли Горбунковой

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. Отечественные кинематографисты отмечают профессиональный праздник — День российского кино. Сама дата несколько раз менялась, но с 2001 года Министерство культуры закрепило праздник за 27 августа. В этот день в 1919 году Совнарком принял декрет о национализации кинопроизводства в Советской России. РИА Новости собрало самые популярные у российских зрителей отечественные фильмы разных жанров.

Боевик: "Пираты XX века"

© Фото : Киностудия имени М. Горького, 1979 Кадр из фильма "Пираты XX века"(1979) © Фото : Киностудия имени М. Горького, 1979 Кадр из фильма "Пираты XX века"(1979)

Советский боевик режиссера Бориса Дурова "Пираты XX века" — абсолютный лидер отечественного кинопроката. После премьеры в 1980 году фильм посмотрели 87,6 миллиона зрителей. К 1990 году эта цифра выросла до 120 миллионов. В центре сюжета, основанного на реальных событиях, — противостояние команды советского грузового судна с современными пиратами. Бандиты захватывают корабль, перевозивший опиум для фармакологических целей, и пытаются избавиться от экипажа.

Выход самой кассовой российской картины был под угрозой: после первого закрытого показа в ЦК ее хотели отправить "на полку". От забвения ленту спас Леонид Брежнев. Генсек пришел в восторг от фильма и велел выпустить его в широкий прокат. Школьники зачастую сбегали с уроков в который раз пересматривать "Пиратов", поэтому в некоторых кинотеатрах даже отменили утренние сеансы.

Ужасы: "Вий"

© Фото : Мосфильм (1967) Кадр из фильма "Вий". 1967 год © Фото : Мосфильм (1967) Кадр из фильма "Вий". 1967 год

Первый и единственный советский хоррор был снят Константином Ершовым и Георгием Кропачевым по одноименной повести Николая Гоголя. В 1968 году "Вия" посмотрели 32,6 миллиона зрителей. Картина также вышла в прокат за рубежом — в США, Франции, Финляндии и Аргентине.

Интересно, что на роль панночки Наталью Варлей утвердили уже после начала съемок, первоначально сниматься должна была Александра Завьялова. Главного героя Хому Брута блестяще сыграл Леонид Куравлев, а роль главного чудовища — Вия — акробат Николай Степанов. Нечисть рангом пониже тоже играли цирковые артисты.

Вестерн (истерн): "Неуловимые мстители"

© Фото : Мосфильм, 1967 Кадр из фильма "Неуловимые мстители"(1967) © Фото : Мосфильм, 1967 Кадр из фильма "Неуловимые мстители"(1967)

Одним из первых отечественных вестернов, а точнее, "истернов", как принято называть советские аналоги этого американского жанра, была картина "Неуловимые мстители". История о приключениях четырех подростков в период Гражданской войны стала лидером проката в 1967 году. Фильм Эдмонда Кеосаяна посмотрели 54 миллиона зрителей.

Картина снята по мотивам повести "Красные дьяволята". Гимназист Валерка, Яшка-цыган, сироты Данька и Ксанька Щусь мстят банде атамана Бурнаша, за что сам Буденный принимает их в ряды Красной армии. На волне популярности "Неуловимых мстителей" появились такие классические отечественные вестерны, как "Белое солнце пустыни" и "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Комедия: "Бриллиантовая рука"

"Кинороман в двух частях из жизни контрабандистов" — гласит слоган самой популярной отечественной комедии. "Бриллиантовую руку" посмотрели 76,7 миллиона зрителей. Таким образом, эксцентрическая комедия Леонида Гайдая занимает третье место среди лидеров советского проката.

Несмотря на звездный актерский состав — Юрий Никулин, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, цензоры с трудом пропустили фильм. Лишь благодаря изобретательности режиссера ключевые сцены не были вырезаны. "Бриллиантовую руку" мгновенно растащили на цитаты, а звучащие в картине песни — "Песня про зайцев", "Остров невезения" и "Помоги мне" — до сих пор остаются хитами домашних застолий и караоке.

Мелодрама: "Москва слезам не верит"

Мелодрама режиссера Владимира Меньшова с Верой Алентовой и Алексеем Баталовым в главных ролях стал классикой не только отечественного, но и мирового кино. В 1981 году лента получила "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". "Москва слезам не верит" занимает второе место среди лидеров советского проката. Ее посмотрели 84,4 миллиона человек.

Говорят, что президент США Рональд Рейган несколько раз пересматривал историю трех подруг-провинциалок перед встречей с Михаилом Горбачевым в 1985 году: таким образом он надеялся постичь загадку русской души.

Фильм-катастрофа: "Экипаж"

© Фото : Мосфильм, 1979 Кадр из фильма "Экипаж"(1979) © Фото : Мосфильм, 1979 Кадр из фильма "Экипаж"(1979)

"Экипаж" Александра Митты считается первым отечественным фильмом-катастрофой. При этом первая часть фильма о личной жизни членов экипажа относится к жанру бытовой мелодрамы. Во второй части героям предстоит спасти пострадавший от землетрясения самолет с пассажирами.

На производство фильма с рабочим названием "Запас прочности" выделили очень скромный бюджет. Съемки шли долго и трудно — сложнее всего было найти списанный самолет. В итоге все старания окупились. Лента имела огромный успех в прокате, ее посмотрел 71 миллион зрителей.

Детектив: "Десять негритят"

© Фото : Одесская киностудия, 1987 Кадр из фильма "Десять негритят"(1987) © Фото : Одесская киностудия, 1987 Кадр из фильма "Десять негритят"(1987)

Детективный триллер Станислава Говорухина 1987 года — одна из лучших мировых экранизаций одноименного романа Агаты Кристи. В отличие от британских и американских версий, советская лента сохранила оригинальное название и пессимистическую концовку. Фильм посмотрели 33,2 миллиона зрителей.

Несмотря на то что Станислав Говорухин внес изменения в обстоятельства смерти некоторых героев, аудитория и критики отмечали близость картины к тексту Кристи.

Фантастика: "Человек-амфибия"

© Фото : Ленфильм, 1961 Кадр из фильма "Человек-амфибия"(1961) © Фото : Ленфильм, 1961 Кадр из фильма "Человек-амфибия"(1961)

Сценарий фантастической драмы по роману Александра Беляева почти десять лет пролежал на киностудии "Ленфильм". Режиссеры не решались браться за экранизацию из-за сложности игровых съемок под водой. Даже Уолт Дисней, который тоже заинтересовался романом советского писателя, отказался от этой идеи, не придумав, как ее реализовать.

Наконец у режиссера Владимира Чеботарева, имевшего опыт в научно-популярном кино, появился авантюрный план. Исполнители главных ролей Владимир Коренев и Анастасия Вертинская обучались подводному плаванию в Ленинградском институте физкультуры и прекрасно справились со съемками на глубине 18-20 метров. Фильм стал лидером проката 1962 года. Его посмотрели 65 миллионов зрителей.

Военный: "А зори здесь тихие"

Двухсерийный фильм Станислава Ростоцкого 1967 года снят по культовой повести Бориса Васильева. Вслед за книгой фильм режиссера-фронтовика стал одним из самых любимых и популярных кинопроизведений о Великой Отечественной войне. Ленту посмотрели 66 миллионов человек.

Сам Ростоцкий говорил, что посвятил картину медсестре, которая вынесла его с поля боя и спасла жизнь. Для молодых актрис, сыгравших девушек-зенитчиц, кроме Ольги Остроумовой, "А зори здесь тихие" стал дебютом на большом экране.

Мюзикл: "Карнавальная ночь"

Комедийный мюзикл Эльдара Рязанова стал первым фильмом режиссера, вышедшим на большой экран, и второй крупной ролью Людмилы Гурченко. Несмотря на то что актриса изначально провалила пробы, и вместо нее Леночку должна была играть Ирина Скобцева, уже на третий день съемок стало понятно, что Гурченко необходимо вернуть.

Светлый и веселый музыкальный фильм стал настоящим событием в послевоенном кино. Журнал "Советский экран" признал его лучшей картиной 1957 года. "Карнавальную ночь" посмотрели 48 миллионов зрителей. Этот мюзикл до сих пор остается одной из самых любимых новогодних лент россиян.