В Петербурге съемки фильма о Цое продолжились без Серебренникова

Вид на мост Петра Великого и Смольный собор во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на мост Петра Великого и Смольный собор во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. В ночь на субботу в Петербурге начались съемки фильма Кирилла Серебренникова "Лето" о раннем периоде творчества Виктора Цоя, сообщил корреспондент РИА Новости. В настоящий момент режиссер проходит по уголовному делу о хищении.

Перекресток улиц 8-й Советской, Новгородской и Старорусской в центре Санкт-Петербурга перекрыли около часа ночи. Через два часа на съемочную площадку доставили троллейбус и несколько автомобилей советских времен.

Съемочная группа отказалась общаться с журналистами, объяснив это необходимостью сохранения коммерческой тайны.

Ранее продюсер картины Илья Стюарт заявил, что процесс заморозят сразу после съемок технических сцен и сцен, которые удалось отрепетировать вместе с Серебренниковым и по его заметкам.

"Кирилл Серебренников — наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия. Это позиция съемочной группы и всех наших партнеров", — говорится в официальном заявлении продюсера. Он также уверен в том, что картину доснимут.

Съемки должны были завершиться 31 августа. С участием режиссера удалось отснять две трети картины.

Художественного руководителя "Гоголь-центра" обвиняют в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект "Платформа". По данным следствия, Серебренников для популяризации современного искусства создал независимую организацию "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий с "заведомо завышенными сведениями об их количестве и стоимости".

Сейчас под арестом находятся экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Суд поместил Серебренникова под домашний арест и позволил режиссеру посещать театр, но только с разрешения следователя.