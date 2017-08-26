В центре Петербурга начались ночные съемки фильма "Лето" Серебренникова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Съемки фильма режиссера Кирилла Серебренникова "Лето" о раннем периоде творчества Виктора Цоя начались в ночь на субботу в центре Петербурга, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В пятницу в СМИ появились сообщения со ссылкой на продюсера картины Илью Стюарта, что съемочный процесс будет заморожен сразу после съемок технических сцен и сцен, которые актеры и группа успели отрепетировать еще вместе с режиссером и по его заметкам.

Около 01:00 мск сотрудники ДПС перекрыли перекрёсток улиц 8-й Советской, Новгородской и Старорусской. На место прибыли два автобуса с людьми, предположительно, массовкой. Представители съемочной группы категорически отказались от общения с прессой, а один из сотрудников группы потребовал от журналистов удалиться со съемочной площадки, объяснив это необходимостью сохранения коммерческой тайны.

Оставленные на перекрестке автомобили были вывезены эвакуаторами. Около 03:00 на перекресток был доставлен троллейбус и несколько автомобилей советских времен.

Басманный суд Москвы в среду поместил режиссера Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Его задержали в понедельник в Петербурге, где он с конца июля занимался съемками "Лета".

Ранее художник и режиссер Андрей Савельев рассказал, что съемки фильма продолжаются: они должны были завершиться 31 августа по графику. Съемочная группа приняла решение продолжать работу, поскольку Серебренников прописал все сцены, подобрал локации. Сценарий к картине написали Михаил и Лили Идовы. Над проектом работает кинокомпания Hype Film и продюсеры Илья Стюарт, Михаил Финогенов и Мурад Османн. Прокат намечен на 2018 год.