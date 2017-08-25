Трагикомедия "Карп отмороженный" поборется за азиатский "Оскар"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Картина Владимира Котта "Карп отмороженный" поборется за "азиатский "Оскар" в рамках кинопремии Asia Pacific Screen Awards, также фильм примет участие в Международном фестивале в Варне и кинонеделях в Париже, Берлине и Таллине, сообщила пресс-служба фильма.

"Карп отмороженный" поборется за "азиатский Оскар" в рамках Asia Pacific Screen Awards, премия стартует 23 ноября. В ноябре картину также покажут в Париже и Берлине на Неделях кино. 26 августа картину покажут в Варне, Болгарии, на Международном фестивале "Любовь — это сумасшествие", — говорится в сообщении.

Трагикомедия о взаимоотношениях матери и вечно занятого сына получила приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале (ММКФ). Главные роли в фильме сыграли Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов.

"Для нас эта картина — очень важная и личная история, рассказанная блестящими актерами — Мариной Нееловой, Алисой Фрейндлих, Евгением Мироновым, Натальей Сурковой, Сергеем Пускепалисом и Александром Башировым. В ней много примет российской жизни, но при этом она повествует об универсальных вещах, поэтому нам очень интересно узнать и как отреагирует на нее российский зритель, и как "Карпа" примет зарубежная аудитория", — цитирует пресс-служба Котта.

В сентябре "Карпа отмороженного" ждут три российских кинофестиваля — "Уральский открытый фестиваль российского кино" в Екатеринбурге, "Меридианы Тихого" во Владивостоке и Международный фестиваль "Евразийской мост" в Ялте. В российский прокат картина выйдет 14 декабря.