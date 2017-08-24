Театр "Et Cetera" открывает новый сезон

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста РФ Александра Калягина вступает в свой новый, юбилейный 25-й сезон: круглую дату отметят выставкой в Театральном музее им. Бахрушина, передачей на ТВ, а также посиделками "для своих" в феврале и открытым капустником в апреле.

"Мы открываем сезон спектаклем "Земля Эльзы", премьера которого приурочена к юбилею нашей замечательной актрисы, народной артистки РФ Людмилы Дмитриевой. А дальше возобновим премьеру прошлого сезона "Ревизор. Версия". Скоро начнет работу над спектаклем "Декамерон" режиссер из Болгарии Александр Морфов. Премьеру планируем на январь. Адольф Шапиро также будет осуществлять в нашем театре постановку — есть два замечательных названия, но выбор еще не сделан", — сказал в четверг днем на сборе труппы Калягин.

Что касается юбилея, то, по словам Калягина, "театр будет отмечать это событие два раза – 2 февраля "по-домашнему", а в апреле – для общественности, с представлением и театральным капустником.

Также в Театральном музее им. Бахрушина откроется выставка, посвященная юбилею "Et Cetera", а на канале "Культура" выйдет четырехсерийная передача о театре.

"Это будет сезон приятный, но не простой сезон. Наконец, театр будет достроен окончательно. В строй войдет вторая очередь, куда переместится Эфросовский зал, который станет намного больше, чем сейчас. А также произойдут некоторые другие перемещения. Поэтому предстоят немалые хлопоты и небольшая пауза в ноябре, когда мы не будем играть спектакли", — добавил Калягин.

В этом сезоне уже есть и гастрольные планы – театр отправится в Израиль, Ереван и Тбилиси.