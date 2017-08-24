Мединский не считает выход Михалкова из совета Фонда кино спонтанным

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский не считает, что решение режиссера Никиты Михалкова покинуть попечительский совет Фонда кино было спонтанным и эмоциональным.

Ранее режиссер, глава союза кинематографистов Никита Михалков на коллегии министерства культуры заявил о том, что выходит из попечительского совета Фонда кино из-за безответственности его руководства и того, что он сам ничего в нем не решает.

При этом председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой назвал решение режиссера Никиты Михалкова выйти из состава попечительского совета эмоциональным и ничем не мотивированным. Он также подчеркнул, что решение режиссера должно быть подкреплено формальным заявлением в правительство, так как оно принимает решение о составе совета.